Шойгу: концепция Союзного государства с Беларусью необходима в сложных условиях

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Шойгу заявил, что концепция безопасности РФ и Белоруссии необходима в нынешних мировых условиях
Шойгу заявил, что концепция безопасности РФ и Белоруссии необходима в нынешних мировых условиях Фото:

Концепция безопасности Союзного государства с Беларусью в текущих мировых условиях стала необходимостью. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что прежняя версия документа утратила актуальность.

«В современных сложных условиях реализация согласованной политики в международных делах объективно необходима», — заявил Шойгу. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ранее утвержденная концепция утратила актуальность, и 6 апреля 2023 года президенты России и Беларуси приняли резолюцию о разработке нового документа по безопасности Союзного государства.

Шойгу подчеркнул, что работа проводилась межведомственной группой на основе конституций обеих стран и ряда стратегий безопасности. Обновленная концепция включает в себя оценку мировой безопасности, подходы к обеспечению безопасности Союзного государства и учитывает опыт противодействия деструктивным силам. Документ также укрепляет основы для согласованной политики в сфере безопасности, сотрудничества в военной области, общественной безопасности, защиты прав граждан и развития интеграции в различных сферах, включая экономическую и культурную.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова защищать Беларусь в случае угрозы захвата приграничных территорий Западом. Он подчеркнул, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности своего союзника в рамках Союзного государства и других соглашений, и не намерена оставлять страну «в беде».

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Концепция безопасности Союзного государства с Беларусью в текущих мировых условиях стала необходимостью. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что прежняя версия документа утратила актуальность. «В современных сложных условиях реализация согласованной политики в международных делах объективно необходима», — заявил Шойгу. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ранее утвержденная концепция утратила актуальность, и 6 апреля 2023 года президенты России и Беларуси приняли резолюцию о разработке нового документа по безопасности Союзного государства. Шойгу подчеркнул, что работа проводилась межведомственной группой на основе конституций обеих стран и ряда стратегий безопасности. Обновленная концепция включает в себя оценку мировой безопасности, подходы к обеспечению безопасности Союзного государства и учитывает опыт противодействия деструктивным силам. Документ также укрепляет основы для согласованной политики в сфере безопасности, сотрудничества в военной области, общественной безопасности, защиты прав граждан и развития интеграции в различных сферах, включая экономическую и культурную. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова защищать Беларусь в случае угрозы захвата приграничных территорий Западом. Он подчеркнул, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности своего союзника в рамках Союзного государства и других соглашений, и не намерена оставлять страну «в беде».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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