Шойгу: концепция Союзного государства с Беларусью необходима в сложных условиях

Концепция безопасности Союзного государства с Беларусью в текущих мировых условиях стала необходимостью. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что прежняя версия документа утратила актуальность.
«В современных сложных условиях реализация согласованной политики в международных делах объективно необходима», — заявил Шойгу. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что ранее утвержденная концепция утратила актуальность, и 6 апреля 2023 года президенты России и Беларуси приняли резолюцию о разработке нового документа по безопасности Союзного государства.
Шойгу подчеркнул, что работа проводилась межведомственной группой на основе конституций обеих стран и ряда стратегий безопасности. Обновленная концепция включает в себя оценку мировой безопасности, подходы к обеспечению безопасности Союзного государства и учитывает опыт противодействия деструктивным силам. Документ также укрепляет основы для согласованной политики в сфере безопасности, сотрудничества в военной области, общественной безопасности, защиты прав граждан и развития интеграции в различных сферах, включая экономическую и культурную.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова защищать Беларусь в случае угрозы захвата приграничных территорий Западом. Он подчеркнул, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности своего союзника в рамках Союзного государства и других соглашений, и не намерена оставлять страну «в беде».
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