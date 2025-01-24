«Признает ошибку»: друг Пугачевой заявил о ее желании вернуться в Россию

Шоумен Барецкий: Пугачева признает ошибку и хочет вернуться в РФ
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Пугачева и иноагент Галкин уже давно не состоят в любовных отношениях, заявил Барецкий
Пугачева и иноагент Галкин уже давно не состоят в любовных отношениях, заявил Барецкий Фото:

Певица Алла Пугачева хочет вернуться в Россию. Об этом сообщил ее друг и шоумен Стас Барецкий. По его словам, Пугачева признает, что совершила большую ошибку в своей жизни, вступив в политическую игру. 

«Конечно, Алла Борисовна хочет вернуться в Россию, да и многие россияне этого хотели бы, но не для политики, а для творчества!» — заявил Стас. Его слова приводит издание «Страсти». Он также поделился, что Алла Пугачева сожалеет о своем участии в политических процессах и признает свою ошибку. По словам Барецкого, творческий человек, как она, должен творить и радовать слушателей, а не заниматься политикой. 

Кроме того, Барецкий рассказал о личных изменениях в жизни Пугачевой. По его словам, певица прогнала своего супруга Максима Галкина (признан иноагентом на территории РФ), с которым ранее часто появлялась на публике. Барецкий добавил, что они уже давно не состоят в любовных отношениях.

Алла Пугачева и Максим Галкин первыми покинули Россию после начала военной операции на Украине в 2022 году. В сентябре 2023 года Пугачева забрала документы детей из московской школы и продала свой замок в Подмосковье. Сейчас она живет на Кипре вместе с детьми.

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Певица Алла Пугачева хочет вернуться в Россию. Об этом сообщил ее друг и шоумен Стас Барецкий. По его словам, Пугачева признает, что совершила большую ошибку в своей жизни, вступив в политическую игру.  «Конечно, Алла Борисовна хочет вернуться в Россию, да и многие россияне этого хотели бы, но не для политики, а для творчества!» — заявил Стас. Его слова приводит издание «Страсти». Он также поделился, что Алла Пугачева сожалеет о своем участии в политических процессах и признает свою ошибку. По словам Барецкого, творческий человек, как она, должен творить и радовать слушателей, а не заниматься политикой.  Кроме того, Барецкий рассказал о личных изменениях в жизни Пугачевой. По его словам, певица прогнала своего супруга Максима Галкина (признан иноагентом на территории РФ), с которым ранее часто появлялась на публике. Барецкий добавил, что они уже давно не состоят в любовных отношениях. Алла Пугачева и Максим Галкин первыми покинули Россию после начала военной операции на Украине в 2022 году. В сентябре 2023 года Пугачева забрала документы детей из московской школы и продала свой замок в Подмосковье. Сейчас она живет на Кипре вместе с детьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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