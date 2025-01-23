В Кургане установлен рекорд по числу премированных

43% жителей Кургана получили премии по итогам 2024 года. Этот показатель стал рекордным для региона второй год подряд, что свидетельствует о стремлении работодателей удержать своих сотрудников в условиях дефицита кадров. Информацию URA.RU предоставил сервис SuperJob.
«Количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации», — отмечает аналитик сервиса SuperJob. Это подтверждает тенденцию повышения значимости материального стимулирования сотрудников.
Опрос также показал, что молодые люди младше 35 лет чаще получали премии, а также более активное премирование было зафиксировано среди сотрудников с зарплатой до 50 тысяч рублей. Эти данные отражают текущие изменения в политике награждения на региональном рынке труда.
Рост заработных плат в Курганской области, зарегистрированный в январе-октябре 2024 года, когда средняя месячная заработная плата достигла 60 190 рублей, что на 25% выше по сравнению с прошлым годом, способствовал увеличению премирования сотрудников. Это стимулировало работодателей к активному использованию материальной мотивации для удержания ценных кадров в условиях растущего дефицита работников и повышения экономических показателей региона.
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