23 января 2025

В Кургане установлен рекорд по числу премированных

© Служба новостей «URA.RU»
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В получении премии признались 43% курганцев
В получении премии признались 43% курганцев Фото:

43% жителей Кургана получили премии по итогам 2024 года. Этот показатель стал рекордным для региона второй год подряд, что свидетельствует о стремлении работодателей удержать своих сотрудников в условиях дефицита кадров. Информацию URA.RU предоставил сервис SuperJob. 

«Количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации», — отмечает аналитик сервиса SuperJob. Это подтверждает тенденцию повышения значимости материального стимулирования сотрудников.

Опрос также показал, что молодые люди младше 35 лет чаще получали премии, а также более активное премирование было зафиксировано среди сотрудников с зарплатой до 50 тысяч рублей. Эти данные отражают текущие изменения в политике награждения на региональном рынке труда.

Рост заработных плат в Курганской области, зарегистрированный в январе-октябре 2024 года, когда средняя месячная заработная плата достигла 60 190 рублей, что на 25% выше по сравнению с прошлым годом, способствовал увеличению премирования сотрудников. Это стимулировало работодателей к активному использованию материальной мотивации для удержания ценных кадров в условиях растущего дефицита работников и повышения экономических показателей региона.

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43% жителей Кургана получили премии по итогам 2024 года. Этот показатель стал рекордным для региона второй год подряд, что свидетельствует о стремлении работодателей удержать своих сотрудников в условиях дефицита кадров. Информацию URA.RU предоставил сервис SuperJob.  «Количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации», — отмечает аналитик сервиса SuperJob. Это подтверждает тенденцию повышения значимости материального стимулирования сотрудников. Опрос также показал, что молодые люди младше 35 лет чаще получали премии, а также более активное премирование было зафиксировано среди сотрудников с зарплатой до 50 тысяч рублей. Эти данные отражают текущие изменения в политике награждения на региональном рынке труда. Рост заработных плат в Курганской области, зарегистрированный в январе-октябре 2024 года, когда средняя месячная заработная плата достигла 60 190 рублей, что на 25% выше по сравнению с прошлым годом, способствовал увеличению премирования сотрудников. Это стимулировало работодателей к активному использованию материальной мотивации для удержания ценных кадров в условиях растущего дефицита работников и повышения экономических показателей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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