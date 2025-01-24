24 января 2025

Свердловчанину, подстреленному в Турции, предложили пойти на мировую

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред президента РФ в УрФО Артём Жога с визитом в центре «Воин». Екатеринбург , пистолет, оружие, пистолет в руках
ЧП произошло 5 октября в турецком районе Таксим Фото:

Свердловчанину Григорию Ш., которого осенью прошлого года ранили во время уличных разборок в Турции, предложили заключили перемирие с обидчиком. Об этом URA.RU рассказала жена пострадавшего.

«Дело расследуется, но МИД ничего не делает. Нам сказали обратиться к турецкому адвокату за свои деньги. Юрист нам сказал, что лучший вариант для нас — пойти на мировую с выплатой компенсации. Переговоры уже были, но с компенсацией никто не торопится. Я думаю, что ничего не будет», — переживает собеседница агентства. По ее словам, в суде Стамбула уже прошло первое заседание по этому делу.

Инцидент произошел вечером 5 октября в турецком районе Таксим. Уральцы во время прогулки заметили ругающихся мужчин. Затем один из них открыл стрельбу. Супруги попытались спрятаться в кафе, но мужчина не успел и получил пулю в спину.

Григория доставили в госпиталь Стамбула. Там выяснилось, что пуля распалась на пять осколков. Турецкие врачи не стали проводить операцию. Спустя два дня семья срочно приехала в Екатеринбург на операцию.

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Свердловчанину Григорию Ш., которого осенью прошлого года ранили во время уличных разборок в Турции, предложили заключили перемирие с обидчиком. Об этом URA.RU рассказала жена пострадавшего. «Дело расследуется, но МИД ничего не делает. Нам сказали обратиться к турецкому адвокату за свои деньги. Юрист нам сказал, что лучший вариант для нас — пойти на мировую с выплатой компенсации. Переговоры уже были, но с компенсацией никто не торопится. Я думаю, что ничего не будет», — переживает собеседница агентства. По ее словам, в суде Стамбула уже прошло первое заседание по этому делу. Инцидент произошел вечером 5 октября в турецком районе Таксим. Уральцы во время прогулки заметили ругающихся мужчин. Затем один из них открыл стрельбу. Супруги попытались спрятаться в кафе, но мужчина не успел и получил пулю в спину. Григория доставили в госпиталь Стамбула. Там выяснилось, что пуля распалась на пять осколков. Турецкие врачи не стали проводить операцию. Спустя два дня семья срочно приехала в Екатеринбург на операцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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