Mash: Поперечный*, Шпак** и Мэддисон попали под указ Трампа о депортации из США

Российский блогер Данила Поперечный (признан в РФ иноагентом), блогер Александр Шпак (признан иноагентом) и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), проживающие сейчас в США, оказались под риском выдворения из страны после указа новоиспеченного президента Дональда Трампа о депортации нелегалов. Об этом сообщает Mash
«Данила Поперечный и Александр Шпак (иноагенты), а также король рунета Мэдиссон попали под указ о депортации нелегалов Дональда Трампа. В ближайшее время их могут выдворить из США вместе с сотней других россиян, которые уже находятся в депортационных тюрьмах», — передают авторы канала.
Трамп 20 января объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы отправить туда войска для защиты от большого количества нелегальных мигрантов, пытающихся войти в страну. Уже 22 числа министерство внутренней безопасности США дало больше полномочий местной полиции, позволяя им быстро высылать нелегальных мигрантов без решения суда. Нелегалам также запрещен въезд в Штаты.
До этого Трамп издал указ, который запрещает нелегальным мигрантам пересекать южную границу США. Он также приказал соответствующим органам немедленно отправлять нелегальных мигрантов обратно в их страны.
*Данила Поперечный признан иноагентом в РФ
**Александр Шпак признан иноагентом в РФ
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