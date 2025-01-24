Берлин отказался участвовать в параде Победы в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Немецкие солдаты не примут участия в параде Победы в Москве из-за Украины
Немецкие солдаты не примут участия в параде Победы в Москве из-за Украины Фото:

Германия не будет участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф.

«Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — заявил ТАСС Ламбсдорф. По его словам, до завершения конфликта на Украине, Берлин не будет принимать участие в военных парадах в Москве.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы 9 мая были приглашены воинские формирования из 19 дружественных России государств, передает RT. В частности, президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и их военные подразделения, а также белорусского президента Александра Лукашенко на юбилейные торжества в Москве. По данным японского издания NHK World, в московском параде могут принять участие гости из Северной Кореи, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия не будет участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф. «Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — заявил ТАСС Ламбсдорф. По его словам, до завершения конфликта на Украине, Берлин не будет принимать участие в военных парадах в Москве. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы 9 мая были приглашены воинские формирования из 19 дружественных России государств, передает RT. В частности, президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и их военные подразделения, а также белорусского президента Александра Лукашенко на юбилейные торжества в Москве. По данным японского издания NHK World, в московском параде могут принять участие гости из Северной Кореи, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...