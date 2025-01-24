Берлин отказался участвовать в параде Победы в Москве

Германия не будет участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф.
«Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — заявил ТАСС Ламбсдорф. По его словам, до завершения конфликта на Украине, Берлин не будет принимать участие в военных парадах в Москве.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы 9 мая были приглашены воинские формирования из 19 дружественных России государств, передает RT. В частности, президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и их военные подразделения, а также белорусского президента Александра Лукашенко на юбилейные торжества в Москве. По данным японского издания NHK World, в московском параде могут принять участие гости из Северной Кореи, передает «Царьград».
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