23 января 2025

Власти продлили работу главного катка Екатеринбурга

Работу катка на площади 1905 года в Екатеринбурге продлили до 9 марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие катка на Площади 1905 года. Екатеринбург, каток, площадь 1905 года, лед
Локация пользуется большим спросом среди горожан и туристов Фото:

Работу катка на площади 1905 года в Екатеринбурге, как ранее сообщало URA.RU, продлят — он проработает до 9 марта. Такое решение было принято благодаря большому спросу горожан и туристов, рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.

«Локация в самом центре Екатеринбурга пользуется большой популярностью жителей и гостей уральской столицы. Посетителей особенно радует праздничное и уютное оформление, музыкальное сопровождение и бесплатные мастер-классы. Приняли решение продлить работу катка до 9 марта», — написал Орлов.

По его словам, с момента открытия площадку посетили 55 тысяч человек. «Обязательно приходите кататься на коньках, ведь это отличный способ провести время с друзьями или семьей», — подчеркнул глава Екатеринбурга.

Открылся каток 21 декабря. Средняя посещаемость составляет порядка трех тысяч человек в день. Вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко заявил, что локация может стать ежегодной. Со следующего года домики, которые находятся под смотровой площадкой, планируют вынести наружу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работу катка на площади 1905 года в Екатеринбурге, как ранее сообщало URA.RU, продлят — он проработает до 9 марта. Такое решение было принято благодаря большому спросу горожан и туристов, рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. «Локация в самом центре Екатеринбурга пользуется большой популярностью жителей и гостей уральской столицы. Посетителей особенно радует праздничное и уютное оформление, музыкальное сопровождение и бесплатные мастер-классы. Приняли решение продлить работу катка до 9 марта», — написал Орлов. По его словам, с момента открытия площадку посетили 55 тысяч человек. «Обязательно приходите кататься на коньках, ведь это отличный способ провести время с друзьями или семьей», — подчеркнул глава Екатеринбурга. Открылся каток 21 декабря. Средняя посещаемость составляет порядка трех тысяч человек в день. Вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко заявил, что локация может стать ежегодной. Со следующего года домики, которые находятся под смотровой площадкой, планируют вынести наружу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...