Власти продлили работу главного катка Екатеринбурга

Работу катка на площади 1905 года в Екатеринбурге продлили до 9 марта

24 января 2025 в 13:06 Размер текста - 17 +

Локация пользуется большим спросом среди горожан и туристов Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Работу катка на площади 1905 года в Екатеринбурге, как ранее сообщало URA.RU, продлят — он проработает до 9 марта. Такое решение было принято благодаря большому спросу горожан и туристов, рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. «Локация в самом центре Екатеринбурга пользуется большой популярностью жителей и гостей уральской столицы. Посетителей особенно радует праздничное и уютное оформление, музыкальное сопровождение и бесплатные мастер-классы. Приняли решение продлить работу катка до 9 марта», — написал Орлов. По его словам, с момента открытия площадку посетили 55 тысяч человек. «Обязательно приходите кататься на коньках, ведь это отличный способ провести время с друзьями или семьей», — подчеркнул глава Екатеринбурга. Открылся каток 21 декабря. Средняя посещаемость составляет порядка трех тысяч человек в день. Вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко заявил, что локация может стать ежегодной. Со следующего года домики, которые находятся под смотровой площадкой, планируют вынести наружу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работу катка на площади 1905 года в Екатеринбурге, как ранее сообщало URA.RU, продлят — он проработает до 9 марта. Такое решение было принято благодаря большому спросу горожан и туристов, рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. «Локация в самом центре Екатеринбурга пользуется большой популярностью жителей и гостей уральской столицы. Посетителей особенно радует праздничное и уютное оформление, музыкальное сопровождение и бесплатные мастер-классы. Приняли решение продлить работу катка до 9 марта», — написал Орлов. По его словам, с момента открытия площадку посетили 55 тысяч человек. «Обязательно приходите кататься на коньках, ведь это отличный способ провести время с друзьями или семьей», — подчеркнул глава Екатеринбурга. Открылся каток 21 декабря. Средняя посещаемость составляет порядка трех тысяч человек в день. Вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко заявил, что локация может стать ежегодной. Со следующего года домики, которые находятся под смотровой площадкой, планируют вынести наружу.