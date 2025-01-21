Власти Екатеринбурга решили судьбу катка в центре города

Мэрия намерена сделать каток на Площади 1905 года ежегодным

22 января 2025 в 13:44 Размер текста - 17 +

Впервые на Площади 1905 года установили каток Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге может стать ежегодным. Об этом в ходе работы выездной комиссии гордумы по развитию образования, науки и спорта заявил вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко, сообщает корреспондент URA.RU. «В планах, да, традиционно сделать здесь. Мы уже говорили с главой [Алексеем Орловым] по этому поводу. [Будет] новая традиция», — отметил Шевченко. Директор Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского Павел Зубакин (организация занимается также катком на Площади) добавил, что в будущем будут учтены все ошибки, так как проект новый. Возможно, изменят уклон ледового покрытия и вынесут фудкорт за территорию. «Потому что те домики, которые находятся под смотровой площадкой, работают только на посетителей катка. Может быть организовать пространство таким образом, чтобы и просто прохожие на Площади могли там перекусить какое-то новогоднее угощение, чтобы он работал не только на лед», — рассказал он. В этом году впервые ледовый городок перенесли в Исторический сквер, а на Площади 1905 года установили каток по примеру Москвы и Санкт-Петербурга. Открылся он официально 21 декабря. Средняя посещаемость составляет порядка трех тысячи человек в день. Проработать каток должен до 16 февраля, но власти города не исключают, что принимать гостей он будет до марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге может стать ежегодным. Об этом в ходе работы выездной комиссии гордумы по развитию образования, науки и спорта заявил вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко, сообщает корреспондент URA.RU. «В планах, да, традиционно сделать здесь. Мы уже говорили с главой [Алексеем Орловым] по этому поводу. [Будет] новая традиция», — отметил Шевченко. Директор Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского Павел Зубакин (организация занимается также катком на Площади) добавил, что в будущем будут учтены все ошибки, так как проект новый. Возможно, изменят уклон ледового покрытия и вынесут фудкорт за территорию. «Потому что те домики, которые находятся под смотровой площадкой, работают только на посетителей катка. Может быть организовать пространство таким образом, чтобы и просто прохожие на Площади могли там перекусить какое-то новогоднее угощение, чтобы он работал не только на лед», — рассказал он. В этом году впервые ледовый городок перенесли в Исторический сквер, а на Площади 1905 года установили каток по примеру Москвы и Санкт-Петербурга. Открылся он официально 21 декабря. Средняя посещаемость составляет порядка трех тысячи человек в день. Проработать каток должен до 16 февраля, но власти города не исключают, что принимать гостей он будет до марта.