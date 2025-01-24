Лукашенко помиловал экстремистов и наркодилеров

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Александр Лукашенко помиловал 15 человек, осужденных за различные преступления
Александр Лукашенко помиловал 15 человек, осужденных за различные преступления Фото:

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко помиловал 15 человек. Среди амнистированных — трое мужчин и пять женщин, осужденных за экстремизм, а также несколько человек были ранее арестованы за незаконный оборот наркотиков. Соответствующий указ белорусский лидер подписал 24 января.

«Помилованы 15 человек. Среди них: пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. Семь человек осуждены за незаконный оборот наркотических средств», — отмечается агентство «Белта», ссылаясь на указ. 

Отмечается, что шестеро граждан совершали преступления еще в несовершеннолетнем возрасте. Еще у одного задержанного обнаружили онкологическое заболевание, что послужило поводом для его помилования. 

За последний год Лукашенко помиловал 293 человека. Неделей ранее он помиловал 23 человека, обвиненных в экстремизме.

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Президент республики Беларусь Александр Лукашенко помиловал 15 человек. Среди амнистированных — трое мужчин и пять женщин, осужденных за экстремизм, а также несколько человек были ранее арестованы за незаконный оборот наркотиков. Соответствующий указ белорусский лидер подписал 24 января. «Помилованы 15 человек. Среди них: пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. Семь человек осуждены за незаконный оборот наркотических средств», — отмечается агентство «Белта», ссылаясь на указ.  Отмечается, что шестеро граждан совершали преступления еще в несовершеннолетнем возрасте. Еще у одного задержанного обнаружили онкологическое заболевание, что послужило поводом для его помилования.  За последний год Лукашенко помиловал 293 человека. Неделей ранее он помиловал 23 человека, обвиненных в экстремизме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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