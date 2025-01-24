Лукашенко помиловал экстремистов и наркодилеров

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко помиловал 15 человек. Среди амнистированных — трое мужчин и пять женщин, осужденных за экстремизм, а также несколько человек были ранее арестованы за незаконный оборот наркотиков. Соответствующий указ белорусский лидер подписал 24 января.
«Помилованы 15 человек. Среди них: пять женщин и трое мужчин, совершивших преступления экстремистской направленности. Семь человек осуждены за незаконный оборот наркотических средств», — отмечается агентство «Белта», ссылаясь на указ.
Отмечается, что шестеро граждан совершали преступления еще в несовершеннолетнем возрасте. Еще у одного задержанного обнаружили онкологическое заболевание, что послужило поводом для его помилования.
За последний год Лукашенко помиловал 293 человека. Неделей ранее он помиловал 23 человека, обвиненных в экстремизме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.