Шумков дал срочное поручение чиновникам из-за качества дорог

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил чиновникам собирать жалобы на качество дорог. Об этом глава региона сообщил на своей странице в телеграм-канале.
«Поручил коллегам в части обратной связи разместить на ресурсах департамента строительства и местных администраций электронную форму для сбора информации по следующим вопросам: качество ремонта дорог, качество содержания дорог, вопросы качества работы дорожного освещения», — написал глава региона. Шумков уточнил, что информация будет сразу поступать напрямую к уполномоченным лицам.
Ранее в Курганской области уже проходили проверки качества содержания дорог, в результате которых были выявлены серьезные нарушения. Губернатор Вадим Шумков выразил недовольство состоянием дорожного покрытия, особенно после зимы, когда дороги плохо очищались от снега, что привело к увольнению и выговорам некоторым муниципальным служащим. Эти меры стали частью общей стратегии по улучшению качества дорожной инфраструктуры в регионе.
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