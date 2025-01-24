В деле VIP-сотрудника челябинского Ростехнадзора всплыли новые эпизоды коррупции

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, суд, расследование
Уголовно дело Марины Аппальковой пополнилось 16 новыми эпизодами коррупции Фото:

В деле задержанного ФСБ экс-госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора Марины Аппальковой появились новые коррупционные эпизоды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в ее отношении возбуждено 16 уголовных дел, объединенных в одно производство.

«Возбуждено 11 уголовных дел по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), четыре уголовных дела по п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а также уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящее время следователями выполняются следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ходе расследования появилась информация, что Аппалькова причастна к получению взяток в гораздо большем объеме, чем предполагалось изначально. По версии следствия, с 2014 по 2024 годы она обогатилась на сумму не менее 3 млн рублей. Предварительно, эти деньги она получала от коммерсанта за принуждение к заключению договоров представителя застройщика на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства.

Аппалькова находится под следствием с июля 2024 года. Тогда ее задержали сотрудники УФСБ по региону. Судя по видео, опубликованному пресс-службой ведомства, задержание прошло с поличным. Посредника сразу положили на пол. Женщине предъявили обвинения в получении взяток, размер которых изначально составлял 1,7 млн рублей. При этом бывший инспектор вину не признала. По ее словам, в обвинении указаны более крупные суммы.

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В деле задержанного ФСБ экс-госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора Марины Аппальковой появились новые коррупционные эпизоды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в ее отношении возбуждено 16 уголовных дел, объединенных в одно производство. «Возбуждено 11 уголовных дел по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), четыре уголовных дела по п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а также уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящее время следователями выполняются следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ходе расследования появилась информация, что Аппалькова причастна к получению взяток в гораздо большем объеме, чем предполагалось изначально. По версии следствия, с 2014 по 2024 годы она обогатилась на сумму не менее 3 млн рублей. Предварительно, эти деньги она получала от коммерсанта за принуждение к заключению договоров представителя застройщика на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства. Аппалькова находится под следствием с июля 2024 года. Тогда ее задержали сотрудники УФСБ по региону. Судя по видео, опубликованному пресс-службой ведомства, задержание прошло с поличным. Посредника сразу положили на пол. Женщине предъявили обвинения в получении взяток, размер которых изначально составлял 1,7 млн рублей. При этом бывший инспектор вину не признала. По ее словам, в обвинении указаны более крупные суммы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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