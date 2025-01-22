Команда Куйвашева отказалась торговаться с врагами проблемного мэра

Возобновляются выборы главы Березовского

Шансы Евгения Писцова на переизбрание неочевидны Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024

Участники конфликта вокруг скандальных выборов мэра Березовского подходят к возобновлению конкурса в условиях неопределенности. По данным URA.RU, за последние недели ни мэр Евгений Писцов и его окружение, ни команда губернатора Евгения Куйвашева не вступали в торг с бунтующей частью думы. И она по-прежнему не готова голосовать за действующего главу.

На пост мэра претендуют Писцов, который руководит городом с 2011 года, юрист Андрей Еланцев, главврач «Березовской клиники» Неля Пономарева, директор медцентра «Мой доктор» Светлана Очканова, начальник инвестиционного отдела администрации Юлия Маслакова, бывший начальник МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Игорь Ненашев, малоизвестные деятели Сергей Стецов, Алексей Дмитриев и Евгений Черемисин, спикер думы Алексей Горевой. Последний считается основным конкурентом Писцова.

Кандидаты начнут представлять свои программы утром 23 января. Продолжат 24-го. По результатам докладов конкурсная комиссия из восьми человек (четыре депутата и четыре представителя губернаторской резиденции, один из которых имеет решающий голос) выдвинет на рассмотрение думы двух кандидатов или более.

Это должно было произойти еще осенью 2024-го, но процедуру откладывали дважды — власти хотели выиграть время для переговоров. Результата это не дало.

«17 из 25 депутатов по-прежнему против Писцова. В декабре—январе серьезных попыток договориться городские и областные власти не предпринимали», — рассказал URA.RU погруженный в интригу источник.

По его данным, эта позиция была согласована с Куйвашевым, кулуарно поддержавшим Писцова. Слова первого собеседника подтвердил другой источник URA.RU в одном из лагерей. По его предположению, в финал конкурса выйдут Писцов и один-два его спойлера. «И только перед решающим голосованием [на думе] внутриполитический блок губернаторской резиденции соберет депутатов на встречу», — считает собеседник.

Идеологом противников Писцова областные чиновники считают одного из богатейших депутатов заксобрания, бизнесмена Вячеслав Брозовского. Их отношения обострились после мощного земельного конфликта. При этом сам Брозовский в частных беседах настаивает, что Писцов собственноручно испортил отношения с депутатами, а действующий против него Горевой обладает достаточными финансовыми ресурсами и действует самостоятельно.

Не доверяя его объяснениям, резиденция губернатора схитрила. Брозовский назначен ответственным за переизбрание Писцова по линии «Единой России». Интрига закручена до предела.