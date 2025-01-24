ВС РФ подняли российский флаг в центре Великой Новоселки в ДНР

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Великая Новоселка, где бойцы ВС РФ установили флаг, является важнейшим логистическим центром ВСУ
Великая Новоселка, где бойцы ВС РФ установили флаг, является важнейшим логистическим центром ВСУ Фото:
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Российские военнослужащие разместили флаг РФ на здании, расположенном в центральной части Великой Новоселки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие группировки войск „Восток“ установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта (Великой Новоселки — прим. URA.RU)», — передает ведомство. Также Минобороны показало кадры, демонстрирующие боевые действия штурмовых подразделений ВС РФ в районе населенного пункта.

Великая Новоселка является важным оборонительным рубежом ВСУ. Также населенный пункт — ключевой логистический центр ВСУ в рамках южнодонецкого направления СВО, отмечает ведомство.

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Российские военнослужащие разместили флаг РФ на здании, расположенном в центральной части Великой Новоселки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военнослужащие группировки войск „Восток“ установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта (Великой Новоселки — прим. URA.RU)», — передает ведомство. Также Минобороны показало кадры, демонстрирующие боевые действия штурмовых подразделений ВС РФ в районе населенного пункта. Великая Новоселка является важным оборонительным рубежом ВСУ. Также населенный пункт — ключевой логистический центр ВСУ в рамках южнодонецкого направления СВО, отмечает ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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