ВС РФ подняли российский флаг в центре Великой Новоселки в ДНР

Российские военнослужащие разместили флаг РФ на здании, расположенном в центральной части Великой Новоселки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие группировки войск „Восток“ установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта (Великой Новоселки — прим. URA.RU)», — передает ведомство. Также Минобороны показало кадры, демонстрирующие боевые действия штурмовых подразделений ВС РФ в районе населенного пункта.
Великая Новоселка является важным оборонительным рубежом ВСУ. Также населенный пункт — ключевой логистический центр ВСУ в рамках южнодонецкого направления СВО, отмечает ведомство.
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