В сетевых магазинах снизятся цены на фермерские продукты

Власти России снизят цены в сетевых магазинах на мясо, овощи, «молочку» и другие продукты. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, выступая на форуме «Развитие малого агробизнеса России», 24 января заявила о необходимости кооперации малых сельхозпредприятий друг с другом и с крупным агробизнесом, а также выделении грантов на эти цели. По словам экспертов URA.RU, объединение с агрохолдингами откроет двери торговых сетей большему числу мелких фермеров, что увеличит товарное предложение и стабилизирует цены.
Итоговый форум «Развитие малого агробизнеса России» проходил в Тимирязев-центре и собрал рекордное число делегатов — вместо планируемых 300 участников зарегистрировались более 1000 человек. Об этом еще перед началом заседания шептались организаторы, не зная, как рассадить всех пришедших.
Гостей действительно было много, и приехали они из разных регионов. В кулуарах обсуждали надои, посевы и трудности со сбытом. Кроме фермеров, в зале оказалось много представителей науки, статистики и различных отраслевых ассоциаций. Выступление Оксаны Лут было информативным, со слайдами и цифрами. Оказалось, доля малых форм хозяйствования в обеспечении российского рынка продовольствием составляет 15%. Они производят 29,1% зерновых и зернобобовых культур, почти 12% — сахарной свеклы, 39,2% — подсолнечника, 75,5% — картофеля, 70,2% — овощей, 64,2% — плодов и ягод, 40,2% — молока, 14,2% — скота (на убой) и 18,3% — яиц. По данным министра, доля малых форм хозяйствования в общем поголовье крупного рогатого скота составляет 55,9%, овец и коз — 85,1%, в посевных площадях сельхозкультур — 34,9%, под овощами открытого грунта — 83,5%.
От цифр Лут перешла к обозначению проблем и вариантам их решения. «Хочу поделиться нашей болью. Когда общаемся с фермерами, почему-то звучит такой тезис, что наша отрасль держится на холдингах, на крупных группах. Про фермеров все забывают. Мы так не считаем, — подчеркнула она. — Фермеры — это малое производство, и его нужно кооперировать, консолидировать. Фермер может больше заработать, сотрудничая с крупной группой».
Чтобы стимулировать объединение фермеров с крупным бизнесом и между собой, Минсельхоз учредил новый грант — на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
«В 2025 году мы добавили в перечень мер поддержки гранты на новые кооперативы, молодые кооперативы. И очень много регионов уже заявилось на эту меру поддержки. А сейчас разрабатываем, и очень надеемся, что сможем ввести в 2026 году меры поддержки для агроагрегаторов по отдельным видам животноводства. Это тоже мера для кооперации малого и крупного бизнеса».
Важность этого направления поддержки фермеров подчеркнул на форуме председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Он напомнил, что с 1 марта 2025 года вступит в силу федеральный закон, разработанный сенаторами, который будет способствовать сбыту фермерской продукции.
«Надеюсь, что 2025 год станет во многом переломным для развития потенциала малых форм хозяйствования благодаря новому закону. Надеемся, заработает и механизм господдержки агроагрегаторов. Фермерам не придется искать пути сбыта продукции, в первую очередь они будут наращивать производство», — добавил Двойных.
Основная проблема сбыта для фермеров — зайти со своей продукцией в торговые сети, объяснили эксперты URA.RU. Сетям нужны гигантские партии товаров, чтобы заполнить сотни магазинов с одним названием. Связываться с мелкими продавцами они не видят смысла, и объемы произведенной разными фермерами продукции не попадают на прилавок. То, что можно найти в сетях из фермерского, ограничено по количеству и ассортименту, поэтому продается по завышенным ценам.
«Сети предъявляют требования на определенный объем, на определенное качество, на время доставки партии в магазин, — говорит экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод. — Фермерам этим некогда заниматься, им нужно выращивать овощи, кормить животных и доить молоко. Это проблема не только для малых и средних, но и для крупных тоже. Из-за того, что розничные сети далеко не дружелюбны к поставщикам, крупняк обзаводится часто своими сетями сбыта».
По словам эксперта, кооперация как раз способна повысить конкурентный потенциал и облегчить доступ к рынкам снабжения и сбыта. Это приведет к насыщению торговых сетей фермерскими продуктами и стабилизирует цены.
«Сейчас для российской экономики крайне актуально увеличить объем предложения в розницу продуктов, потому что продовольственная инфляция превышает общую, — сказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. — Если мы 2024 год закончили с уровнем общей инфляции 9,52%, то продовольственная инфляция оказалась гораздо выше — 12%. В разы подорожал картофель, овощи и фрукты, мясо, молоко, все остальное. Если увеличить товарное предложение на рынке, это будет гасить динамику роста цен. Чем больше производителей готовы поставить свою продукцию в торговые сети, тем проще удерживать цены от повышения».
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