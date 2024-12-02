В России снизятся цены на говядину, свинину и курятину

В России снизятся цены на говядину, свинину и курицу. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 2 декабря сообщил о выделении дополнительной помощи фермерам, занятым в приоритетных отраслях сельского хозяйства, в частности, в племенном животноводстве. Как объяснили эксперты URA.RU, разведение собственных высокопродуктивных коров и свиней позволит России отказаться от их импорта, что снизит себестоимость производства и застрахует отрасль от колебаний доллара.
Мишустин во вступительном слове подчеркнул, что власти последовательно оказывают помощь сельхозпроизводителям. Правительство подготовило новые решения, которые усилят позиции российских аграриев: для этого будет продолжено развитие сельских территорий и поддержка льготной ипотеки под 3% в таких местах, сказал премьер.
«Направим дополнительно почти 5 млрд рублей на субсидирование свыше 160 тысяч займов, которые были предоставлены в последние годы. Это важно для наших граждан, для семей с детьми, построивших или купивших дом в сельской местности», — отметил Мишустин.
Субсидии получат и те хозяйства, которые взяли льготный кредит на развитие, сказал премьер. Правительство выделит 57,5 млрд рублей на поддержание низких процентов по таким займам. На снижение издержек аграриев в чрезвычайных ситуациях потратят еще 750 млн рублей в 29 регионах, уточнил глава кабинета министров. «Это позволит направить их на поддержку агрострахования не только малых хозяйств, но и тех, кто занят в приоритетных отраслях, в том числе в племенном животноводстве, элитном семеноводстве, производстве молока и шерсти, переработке зерна, рыбоводстве и других секторах», — резюмировал премьер-министр.
Цены на свинину, говядину и мясо птицы в долгосрочной перспективе начнут снижаться благодаря развитию отечественного племенного животноводства, объясняет действия правительства профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Константин Лебедев.
«В рамках краткосрочного эффекта, возможно, будет наблюдаться рост цен, так как субсидии потребуют времени для реализации, и в переходный период могут возникнуть дополнительные затраты. Но это может привести к снижению стоимости говядины в долгосрочной перспективе. Этому будут способствовать более эффективные производственные процессы и увеличение предложения», — считает он.
По данным Росстата, бескостная говядина с января по октябрь 2024 года подорожала почти на 9% — с 725 до 789 рублей за кг. Свинина за этот же период увеличилась в цене с 452 рублей за кг до 469 рублей — на 3,8%. Куриные окорочка подешевели с 265 рублей до 264. При этом охлажденные и мороженые куры упали в цене на 3,17% — с 221 рубля до 214.
Мясная продукция может подешеветь и в результате сезонных факторов, считает технолог и эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин. «Она сейчас подскочила из-за роста доллара. Это сразу влияет на отрасль, потому что часть оборудования импортная. Тем не менее, цена говядины должна упасть минимум на 10% после Нового года, потому что на полях нет травы, скотину переводят на сено, которое надо покупать, а это дорого. Содержать корову становится невыгодно, поэтому ее забивают на мясо», — дополнил эксперт.
Снижение зависимости от импорта племенного материала, предназначенного для воспроизводства скота, позволит сдержать цены на говядину, свинину и курятину, поскольку фермерам не придется покупать их за дорожающую валюту, согласился с Лебедевым бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук Леонид Холод. «Конечная продукция упадет в цене, но для этого нужно самим научиться выводить самых продуктивных сельскохозяйственных животных», — спрогнозировал он.
Генетика в мире за последние десятилетия сделала существенный скачок. Современные гибриды сельскохозяйственных животных — это не просто коровы, свиньи или курицы, а «сложносочиненные существа», в которых сочетаются самые продуктивные качества, рассказал профессор.
«Они дают больше мяса, молока и шерсти. Сейчас многие из таких племенных животных у нас импортные. В качестве примера: у нас используется семь гибридов животных в яичном птицеводстве. И только два из них — отечественные. У нас есть успехи в птицеводстве, но оно все равно зависит от зарубежных поставок», — констатировал эксперт.
Похожая ситуация сложилась и в свиноводстве, отметил профессор. Он напомнил, что Россия насытила свой рынок свининой и может экспортировать ее, как и мясо птицы, но в таком высокопроизводительном хозяйстве используется импортный материал. «Продуктивные гибриды животных абсолютно идеальны для выращивания, однако они не размножаются, потому что это сложный скрещенный организм. Через несколько поколений он теряет свои качества, и тогда его нужно заново покупать за границей. С крупным рогатым скотом ситуация посложнее, чем со свининой. Те виды модифицированных коров, которые приживаются в Европе, могут не выжить у нас из-за климатических условий. Племенной материал из ЕС у нас используют в первую очередь для скрещивания, а затем — производства, поэтому для развития отрасли нужна отечественная генетика», — резюмировал Холод.
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