24 января 2025

Российская армия нанесла удар по объекту ВСУ в порту Одесской области

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Подполье сообщило о российском ударе по порту в Одесской области
Подполье сообщило о российском ударе по порту в Одесской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В порту Южный в Одессе произошел удар по объекту украинских войск, об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Информация была подтверждена его коллегой.

«Одесса, прилет в порт Южный... Было громко и с детонацией. Поехало восемь скорых», — рассказал собеседник агентства. По словам коллеги Лебедева, целью удара стал объект Вооруженных Сил Украины. Ситуация в регионе остается напряженной. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в результате ракетного удара по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе, произведенного с использованием комплекса «Искандер», были уничтожены 72 боевика. В Минобороны подчеркнули, что среди уничтоженных военных — девять французских инструкторов и технических специалистов.

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В порту Южный в Одессе произошел удар по объекту украинских войск, об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Информация была подтверждена его коллегой. «Одесса, прилет в порт Южный... Было громко и с детонацией. Поехало восемь скорых», — рассказал собеседник агентства. По словам коллеги Лебедева, целью удара стал объект Вооруженных Сил Украины. Ситуация в регионе остается напряженной.  Ранее URA.RU рассказывало, что в результате ракетного удара по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе, произведенного с использованием комплекса «Искандер», были уничтожены 72 боевика. В Минобороны подчеркнули, что среди уничтоженных военных — девять французских инструкторов и технических специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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