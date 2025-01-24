В порту Южный в Одессе произошел удар по объекту украинских войск, об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Информация была подтверждена его коллегой.
«Одесса, прилет в порт Южный... Было громко и с детонацией. Поехало восемь скорых», — рассказал собеседник агентства. По словам коллеги Лебедева, целью удара стал объект Вооруженных Сил Украины. Ситуация в регионе остается напряженной.
Ранее URA.RU рассказывало, что в результате ракетного удара по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе, произведенного с использованием комплекса «Искандер», были уничтожены 72 боевика. В Минобороны подчеркнули, что среди уничтоженных военных — девять французских инструкторов и технических специалистов.
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