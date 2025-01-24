24 января 2025

FT: Трамп позвонил премьеру Дании и потребовал отдать Гренландию

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Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Дании
Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Дании Фото:

Президент США Дональд Трамп потребовал от Дании передать Гренландию во время телефонного разговора с датским премьер-министром Метте Фредериксен. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на информацию от пятерых бывших и действующих высокопоставленных представителей европейских правительств.

Источники издания Financial Times описали разговор как «крайне плохой», указывая на агрессивное поведение Трампа. «Американский лидер был агрессивен и шел на конфронтацию, отмечалось, что он не принимает никаких предложений Дании о сотрудничестве, его волнует только передача территории Соединенным Штатам», — сообщает FT.

Ранее стало известно о желании Трампа приобрести Гренландию. Президент США попросил своих помощников изучить экономическую целесообразность покупки острова, а также посоветовался с адвокатами Белого дома, напоминает телеканал 360.

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Президент США Дональд Трамп потребовал от Дании передать Гренландию во время телефонного разговора с датским премьер-министром Метте Фредериксен. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на информацию от пятерых бывших и действующих высокопоставленных представителей европейских правительств. Источники издания Financial Times описали разговор как «крайне плохой», указывая на агрессивное поведение Трампа. «Американский лидер был агрессивен и шел на конфронтацию, отмечалось, что он не принимает никаких предложений Дании о сотрудничестве, его волнует только передача территории Соединенным Штатам», — сообщает FT. Ранее стало известно о желании Трампа приобрести Гренландию. Президент США попросил своих помощников изучить экономическую целесообразность покупки острова, а также посоветовался с адвокатами Белого дома, напоминает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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