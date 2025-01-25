Путин поручил повысить размер пособия по беременности для студенток

Президент России Владимир Путин утвердил новый перечень указов для поддержки семей в РФ. Список по итогам заседания Госсовета опубликован на сайте правительства.
«Повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Кроме того, с 1 января 2025 года женщинам со званием «Мать-героиня», присвоенным с 2022 года, будут предоставлены социальные гарантии, равные гарантиям Героев Труда. Путин также поручил ввести 50% скидку на внутренние и международные авиаперевозки для детей до 12 лет и улучшить доступность продленных групп в школах.
Российский лидер поручил повысить качество и доступность такси для семей с детьми, включая льготы для многодетных. Необходимо предусмотреть обновление процедур профилактических медосмотров и диспансеризации для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы, подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье. Также будет рассмотрена возможность предоставления дополнительных выходных дней для сотрудников с детьми.
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