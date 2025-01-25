Путин поручил повысить размер пособия по беременности для студенток

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Путин определил новые меры поддержки для родителей
Путин определил новые меры поддержки для родителей Фото:

Президент России Владимир Путин утвердил новый перечень указов для поддержки семей в РФ. Список по итогам заседания Госсовета опубликован на сайте правительства.

«Повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Кроме того, с 1 января 2025 года женщинам со званием «Мать-героиня», присвоенным с 2022 года, будут предоставлены социальные гарантии, равные гарантиям Героев Труда. Путин также поручил ввести 50% скидку на внутренние и международные авиаперевозки для детей до 12 лет и улучшить доступность продленных групп в школах.

Российский лидер поручил повысить качество и доступность такси для семей с детьми, включая льготы для многодетных. Необходимо предусмотреть обновление процедур профилактических медосмотров и диспансеризации для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы, подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье. Также будет рассмотрена возможность предоставления дополнительных выходных дней для сотрудников с детьми.

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Президент России Владимир Путин утвердил новый перечень указов для поддержки семей в РФ. Список по итогам заседания Госсовета опубликован на сайте правительства. «Повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Кроме того, с 1 января 2025 года женщинам со званием «Мать-героиня», присвоенным с 2022 года, будут предоставлены социальные гарантии, равные гарантиям Героев Труда. Путин также поручил ввести 50% скидку на внутренние и международные авиаперевозки для детей до 12 лет и улучшить доступность продленных групп в школах. Российский лидер поручил повысить качество и доступность такси для семей с детьми, включая льготы для многодетных. Необходимо предусмотреть обновление процедур профилактических медосмотров и диспансеризации для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы, подчеркнул президент. Ранее Владимир Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье. Также будет рассмотрена возможность предоставления дополнительных выходных дней для сотрудников с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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