Журналисту Леониду Парфенову 65 — два паспорта, предупреждение от Роскомнадзора и отношение к СВО

Российскому журналисту Леониду Парфенову исполняется 65 лет — день рождения он празднует 26 января. За время своей карьеры он создал множество медиапроектов, телепередач, документальных работ. После начала СВО Парфенов уехал из России, опасаясь ответственности за свои высказывания. Как теперь живет знаменитая медиаперсона, о его взаимоотношениях с РКН и многом другом — в материале URA.RU.
Творческий путь Парфенова
Леонид Парфенов родился 26 января 1960 года в городе Череповце. После окончания школы он поступил на факультет журналистики ленинградского университета, который успешно окончил в 1982 году. Начало его карьеры связано с работой корреспондентом в газете «Вологодский комсомолец», после чего он перешел на работу в Вологодское областное телевидение.
Творчество Парфенова вышло на новый уровень в 1987 году, когда он вместе с Андреем Разбашем создал документальный фильм «Дети XX съезда», посвященный эпохе «оттепели» и поколению шестидесятников. Фильм вышел в эфир только в 1989 году на Второй программе ЦТ.
В 1992-1993 годах Парфенов создал цикл документальных телефильмов «Портрет на фоне» для первого канала «Останкино». Героями этих фильмов стали известные личности того времени, такие как политик Александр Руцкой, писатель Василий Белов, актер Евгений Леонов, певцы Муслим Магомаев и Алла Пугачева.
С 2004 по 2007 год Леонид Парфенов работал главным редактором журнала «Русский Newsweek». В середине 2000-х — первой половине 2010-х годов на Первом канале вышел ряд его документальных фильмов, включая «Ведущий» о Владимире Познере, «О мир, ты — спорт!» о летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах, а также множество других передач.
С 2018 года Леонид Парфенов выпускает на YouTube авторские шоу. За свою карьеру Парфенов получил множество наград, включая специальный приз ТЭФИ и другие профессиональные премии в области журналистики.
Где сейчас Парфенов: два паспорта, бегство из России
Сразу после начала СВО Парфенов решил покинуть Россию. На данный момент журналист больше времени проводит в Европе, часто бывая в Грузии. Имеет гражданство Израиля.
«Я уехал 25 февраля. У меня были желтые карточки (предупреждения от Роскомнадзора), и я понимал, что красная может очень быстро прилететь», — объяснил Парфенов свое решение в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом).
Про статус иноагента
Парфенов сейчас проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Недавно он провел встречу с публикой в Дубае, где выступил с лекцией. В ходе мероприятия, запись которого появилась на telegram-канале «Дубай.Report», Парфенов рассказал о своей жизни в эмиграции и обсудил, как ему удаётся избежать статуса иноагента в России. Он выразил удивление по поводу того, что его еще не признали иноагентом, хотя многие его друзья уже столкнулись с этим статусом.
Парфенов заметил: «Зачем заранее бояться, зачем будем накаркивать?.. Я же не могу сам напрашиваться, мол: „А про меня забыли?“ Это как-то глупо».
Он подчеркнул, что смотрит на эту ситуацию без чувства вины. Он также отметил, что его друзья иногда шутят над ним по этому поводу.
Отношения с РКН, гражданство Израиля
По словам Парфенова, у него уже были «желтые карточки» от Роскомнадзора. Он просто не хотел рисковать, чтобы попасть под административное или уголовное дело из-за своих высказываний, которые бы дискредитировали действия ВС РФ в ходе спецоперации. 30 декабря 2022 года стало известно, что в отношении журналиста могло быть возбуждено уголовное дело из-за его отказа уведомить МВД России о наличии второго гражданства.
«Парфенов в 2017 году получил гражданство Израиля, однако, по предварительным данным, не уведомил МВД об этом, как того требует закон. В настоящее время по этому факту идет проверка. Если эта информация подтвердится, то в отношении журналиста могут возбудить уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ», — писали в СМИ.
Высказывания о Пугачевой
В интервью Дудю Парфенов рассказал о том, почему Алла Пугачева не поддержала спецоперацию. По его мнению, это было вполне ожидаемо:
"Я не удивился, что Пугачева не поддержала [СВО]. Я знаю ее как человека своенравного, она долго крепилась, могла сделать это гораздо раньше и в гораздо более жесткой форме. Мы много общались, когда снимали "Старые песни о главном". Думаю, ее оскорбил тот хейт, который поднялся. Типа, она изменяет Родине", — рассказал журналист.
По мнению Парфенова, Пугачева могла не ожидать такой общественной реакции. Как сказал журналист, «все-таки 47 лет она находилась в статусе национальной святыни».
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