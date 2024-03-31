Легенда журналистики Владимир Познер отмечает 90-летний юбилей: биография и достижения

Журналист Владимир Познер тайно готовится к своему юбилею и не планирует широких празднований. 1 апреля ему исполняется 90 лет. URA.RU собрало биографическую справку о легенде отечественной журналистики.
Детство и юность Владимира Познера
Имя Владимира Познера стало синонимом профессионального журналиста. Он родился во Франции в семье российского эмигранта и француженки. Его детство было разделено между США, Францией и в конечном итоге СССР, где семья обосновалась после Второй мировой войны.
Образование и путь в журналистике
Начальное образование Познер получил в США и ГДР, а затем поступил в МГУ на биологический факультет. В 1958 году он успешно закончил обучение. Затем он рассказывал, что еще будучи подростком он решил стать ученым. Однако к третьему курсу он осознал, что наука — не его призвание, и несмотря на предложение продолжить обучение в аспирантуре, решил не идти в эту область. Родители удивлялись, что он не использует полученные знания, но Познер настоял: его деятельность должна быть интересной, и, увлекшись журналистикой, совершенно случайно начал работать в этой сфере.
Работа с писателем Самуилом Маршаком и начало карьеры
Главным опытом для молодого Познера стало сотрудничество с Самуилом Маршаком в качестве литературного секретаря. Этот период оказал влияние на его дальнейший профессиональный путь.
Первые шаги в журналистике
Работа в информационном агентстве АПН открыла Познеру двери в мир журналистики. Он начал с должности редактора, но его талант и уникальный стиль быстро выдвинули его на передний план советской прессы.
Телевидение и телемосты
В конце 1970-х годов Владимир Познер несколько раз выступал на американском телевидении, представляя и объясняя действия и заявления правительства Советского Союза. Он активно отстаивал спорные моменты советской истории, в том числе обосновывал ввод советских войск в Афганистан.
В рамках телемоста с США в 1983 году и последующих проводил обсуждения различных вопросов, включая угрозу ядерной катастрофы. Совместно с американским журналистом Филом Донахью в 1985 году Владимир Познер провел еще несколько советско-американских телемостов, что принесло ему широкую известность.
Видя большой профессионализм Владимира Познера, в 1991-м его приглашают поработать в США совместно с Филом Донахью. Познер улетает из России. Журналист не только защищал позицию СССР на западном телевидении, но и создавал собственные передачи на CNBC, продолжая укреплять свой статус профессионала высокого класса.
Возвращение в Россию и новые проекты
В 1997 году Владимир Владимирович возвращается в Россию и продолжает трудиться на телевидении и радио, где ведет программу «Давайте обсудим» на радиостанции «На семи холмах». Он сохраняет верность принципам объективности и эффективности.
«Познер» на Первом канале
С 2008 по 2022 год программа «Познер» была одной из самых авторитетных на российском телевидении. Владимир Познер брал интервью у большого количества выдающихся личностей, продолжая оставаться главным интервьюером страны.
Где сейчас Владимир Познер
После начала СВО на Украине в 2022 году программа Владимира Познера на Первом канале была приостановлена. Журналист объяснил это тем, что телеканал стал информационным. В начале 2023 года Познер озвучил наличие критиков проведения спецоперации в своем окружении, осуждая пропаганду в средствах массовой информации. Депутаты Госдумы обсуждали возможность возбуждения уголовного дела против Познера на основе дискредитации ВС РФ, но проверка не состоялась. Сам журналист сообщил о том, что он жив и здоров, находится в России, но временно исчез из общественности.
Показ документального фильма «Владимир Познер. 90 минут» на Первом канале запланирован на празднование 90-летия журналиста 1 апреля 2024 года. Познер узнал о создании фильма недавно и, несмотря на то, что не участвовал в съемках, обещал посмотреть его, выразив надежду на его качество и достоверность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.