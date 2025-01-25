ABC: переговоры между Россией и США по ядерному оружию займут несколько лет

Переговоры между Россией и США по вопросам ядерного оружия, возобновленные по инициативе лидеров обеих стран, могут продолжаться в течение нескольких лет. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
«Переговоры с Кремлем по какому-либо новому соглашению о контроле над ядерными вооружениями будут трудны. А для достижения нового всеобъемлющего рамочного соглашения могут потребоваться длительные переговоры в течение многих месяцев, если не лет», — сказал Кимбалл, слова которого приводит ABC News.
Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер ранее заявил, что Вашингтон готов усилить боевую готовность своих ядерных сил, если Москва не захочет вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пишет «Национальная служба новостей». Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заметил, что призыв США поговорить о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий — обман, передает «Царьград».
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