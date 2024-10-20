Губернатор Куйвашев сделает богаче свою советницу с уголовным прошлым

В Свердловской области создают АНО, которая займется организацией мероприятий

Ивент-индустрия все больше привлекает Аксану Панову (по центру) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Неформальная советница губернатора Евгения Куйвашева по пиару — Аксана Панова — убедила шефа в необходимости создания структуры, которая аккумулирует бюджеты на организацию крупных мероприятий. По данным URA.RU, это будет автономная некоммерческая организация. Статус предполагает минимальную отчетность о движении средств (в том числе казенных).

«Под министерством инвестиций создается АНО, которая будет заниматься организацией массовых мероприятий. Ежегодный бюджет еще просчитывается, но, предварительно, речь о сумме более 100 млн рублей в год. Курировать деятельность структуры будет Панова», — поделился осведомленный собеседник.

Другой источник агентства слышал, что Панова может даже возглавить эту АНО. Но он же сомневается в этом сценарии — из-за уголовного бэкраунда Пановой. В январе 2014 года ее приговорили к двум годам условного лишения свободы и штрафу 300 тысяч рублей за вымогательство и злоупотребление полномочиями.

«Поэтому наиболее вероятно, что руководить АНО будет кто-то из окружения Пановой. Например, [бывший главред закрывшейся после начала СВО интернет-газеты Znak.com Мария] Плюснина или [бывшая журналистка этого издания Ольга] Балюк», — рассуждает собеседник.

URA.RU обратилось в департамент информполитики региона, там предоставили комментарий профильного замгубернатора Дмитрия Ионина. «В Свердловской области ежегодно проходит множество мероприятий международного, федерального и регионального уровней, которые формируют имидж региона. Поэтому потребность в структуре, которая будет курировать соответствующую деятельность, действительно есть», — отметил Ионин. Сама Аксана Панова от общения со СМИ воздерживается.

Что Панова, которую политический вице-губернатор Олег Чемезов отстраняет от электоральных процессов в регионе (то есть лишает заработка на выборах) последние три года, стала заниматься сопровождением массовых ивентов, URA.RU констатировало в августе. Источники агентства отмечали, что Панова и ее команда с 2022-го присутствуют в оргкомитете «Ночи музыки», а в 2024-м занимались байкерским фестивалем «Движение» и организацией предстартового дня в рамках августовской «Недели моды».

«[Аксана] продала губернатору манипулятивную идею, что „толпа его не любит, ей нужны зрелища“, и стала получать подряды на организацию крупных событий», — делился тогда один из собеседников. Другой свидетель интриги замечал, что Панова якобы развернула кулуарную кампанию по дискредитации мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и начальника городского управления культуры Ильи Маркова — чтобы перехватить у них часть событий.