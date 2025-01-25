Государственная корпорация «Роскосмос» показала изображение айсберга А23а, сделанное с помощью спутника «Метеор-М». Соответствующие кадры корпорация опубликовала в своем telegram-канале.
«Он начал дрейфовать в Южном океане и теперь приближается к британскому острову Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана», — поясняет снимок telegram-канал «Роскосмоса». Там добавили, что, по последним данным, площадь айсберга A23a составляет 3672 квадратных километра, а его масса приблизительно достигает одного триллиона тонн.
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