В ЕР назначили ответственного за работу с волонтерами при ЧС

Президиум Генсовета «Единой России» назначил сенатора Игоря Кастюкевича уполномоченным по волонтерской работе партии при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщается на официальном сайте «ЕР».
«Последние шесть лет моей деятельности так или иначе были связаны с зонами ЧС. Мы с командой помогали жителям Иркутской области и в Крыму после наводнений, в Забайкалье и Якутии после пожаров, работали на ликвидации последствий разлива нефти в Норильске. Совершенно точно мои знания и опыт работы в зонах ЧС будут полезны», — сказал Кастюкевич, чьи слова опубликованы на сайте «Единой России».
Сенатор заявил также, что для него честь работать во благо государства. Кастюкевич ждет новых для себя вызовов.
По поручению секретаря Генсовета партии Владимира Якушева сенатор приступил к разработке предложений по волонтерской деятельности в зонах ЧС. Он также отправился в Анапу для работы с волонтерами по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.
Министр транспорта Роман Старовойт сообщил ранее, что после аварии танкеров в Черном море удалось откачать 77% мазута. Последствия аварии танкеров продолжают активно устранять.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.