Как прошел премьерный впуск нового сезона «Один в один»: долгожданное возвращение полюбившегося шоу

Шоу «Один в один» 17 января вернулось на «Россию-1»

В новом сезоне шоу «Один в один» одной из ведущих стала популярная певица Клава Кока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спустя почти шесть лет популярное шоу перевоплощений «Один в один» триумфально вернулось на телеканал «Россия-1». 17 января зрители увидели первый выпуск уже шестого сезона музыкального проекта. Подробнее о новых участниках, обновленном звездном составе жюри и о ходе премьерного эпизода шоу — в материале URA.RU. Что нужно знать о шоу «Один в один»: правила и формат «Один в один» — это музыкальное шоу, в котором звезды примеряют на себя образы легендарных исполнителей прошлого и настоящего. Задача участника — перевоплотиться в своего героя так, чтобы быть максимально похожим на оригинал внешне, вокально и по манере двигаться на сцене. В каждом выпуске конкурсантов оценивает жюри, выставляя баллы от 2 до 12. Два балла получает худший номер, 12 — лучший. Участники тоже могут поддержать коллег — после оценок жюри каждый из них дарит 5 баллов наиболее понравившемуся выступлению. Набранные за выпуск баллы суммируются. В финале сезона определяется победитель шоу. Ведущие и жюри 6 сезона шоу «Один в один» Николай Басков стал одним из ведущих 6 сезона шоу «Один в один» Фото: Илья Московец © URA.RU В новом сезоне «Один в один» зрителей ждут перемены. Впервые шоу ведут артист Николай Басков и певица Клава Кока (Клавдия Высокова). Басков, по его признанию, давно мечтал стать ведущим этого проекта. Клава Кока отвечает за бэкстейдж и общение с конкурсантами за кулисами. Обновился и состав жюри. Свои кресла заняли старожилы проекта — актер и пародист Юрий Стоянов, оперная дива Марина Мещерякова и победитель первого сезона певец Алексей Чумаков. Четвертый член жюри будет меняться каждую неделю. В первом выпуске им стала актриса Людмила Артемьева. Участники шоу «Один в один» В шестом сезоне «Один в один» зрителей ждут как новые лица, так и артисты, для которых этот проект не в новинку. Среди 10 участников: Арсений Бородин (экс-солист группы "Челси")

(экс-солист группы "Челси") Юлия Савичева (заняла 2 место в первом сезоне "Один в один")

(заняла 2 место в первом сезоне "Один в один") Вячеслав Макаров (ведущий шоу "Маска")

(ведущий шоу "Маска") Жан Милимеров (экс-солист группы "Премьер-министр")

(экс-солист группы "Премьер-министр") Родион Газманов (поэт и певец)

(поэт и певец) Мария Зайцева (экс-солистка групп "Ассорти" и "2 Маши")

(экс-солистка групп "Ассорти" и "2 Маши") Алиса Мон (эстрадная певица)

(эстрадная певица) Валерия Ланская (артистка театра и кино)

(артистка театра и кино) Надежда Ангарская (артистка "Comedy Woman")

(экс-солист группы "Премьер-министр") Родион Газманов (поэт и певец)

(поэт и певец) Мария Зайцева (экс-солистка групп "Ассорти" и "2 Маши")

(экс-солистка групп "Ассорти" и "2 Маши") Алиса Мон (эстрадная певица)

(эстрадная певица) Валерия Ланская (артистка театра и кино)

(артистка театра и кино) Надежда Ангарская (артистка "Comedy Woman")

(артистка "Comedy Woman") Нодар Ревия (финалист шоу "Ну-ка, все вместе!") Как прошел первый выпуск шоу «Один в один» НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Клава Кока стала ведущей шоу двойников на федеральном канале. Фото Премьерный эпизод «Один в один» подарил зрителям много ярких номеров и неожиданных перевоплощений. Открыл шоу Арсений Бородин в образе Джона Бон Джови с хитом It's My Life. Вокальное сходство было впечатляющим, а вот с гримом, по мнению жюри, не очень повезло. Надежда Ангарская примерила на себя образ Маши Распутиной. С вокалом и хрипотцой оригинала были сложности, зато Надежда блестяще скопировала пластику и хореографию Распутиной. Нодар Ревия в образе Джони также больше проявил себя в актерской игре, чем в вокале. Одним из самых ярких номеров выпуска стал Вячеслав Макаров в образе певца Mika. Несмотря на отсутствие внешнего сходства, Макаров настолько вжился в образ эксцентричного британца, что Алексей Чумаков назвал его не только большим артистом, но и большим смельчаком. Пожалуй, самой спорной работой выпуска стала Валерия Ланская в образе певицы Zivert. Перевоплощение не удалось ни внешне, ни вокально — не хватило фирменной мощи и дерзости оригинала. Что неудивительно — сама Ланская признала, что по темпераменту образ Zivert ей совсем не близок. Неоднозначно зрители восприняли и номер Алисы Мон в образе итальянской звезды 80-х Сабрины. Образ получился карикатурным, с обилием комических движений и недостатком вокального сходства. Впрочем, свой возраст (62 года) Алиса успешно спрятала и продемонстрировала отличную физическую форму. Певица Юлия Савича поразила жюри своим выступлением в первом выпуске 6 сезона шоу «Один в один» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приятно удивила Юлия Савичева, в первом же выпуске после возвращения в «Один в один» взявшая очень высокую планку. Ее перевоплощение в Диану Арбенину с песней «31 весна» стало одним из самых ярких и драматичных номеров выпуска. Актерская самоотдача, вокальное сходство и мощная энергетика покорили всех. Также запомнились выступления Марии Зайцевой (Тина Тернер — «Private Dancer»), Родиона Газманова (Валерий Сюткин — «7 тысяч над землей») и Жана Милимерова (Стиви Уандер — «Isn't She Lovely»). По итогам первого выпуска лидером по набранным баллам стала Юлия Савичева (49). На втором месте Вячеслав Макаров (43), на третьем — Мария Зайцева (40). Замыкает турнирную таблицу пока Надежда Ангарская с 12 баллами. Где и когда смотреть шоу «Один в один» Шоу «Один в один» транслирует каждую пятницу в 21:30 телеканал «Россия-1». Следующий эпизод проекта придется ждать не так уж и долго, ведь он выйдет на экраны ТВ уже 24 января 2025 года.

