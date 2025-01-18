Как прошел премьерный впуск нового сезона «Один в один»: долгожданное возвращение полюбившегося шоу

Спустя почти шесть лет популярное шоу перевоплощений «Один в один» триумфально вернулось на телеканал «Россия-1». 17 января зрители увидели первый выпуск уже шестого сезона музыкального проекта. Подробнее о новых участниках, обновленном звездном составе жюри и о ходе премьерного эпизода шоу — в материале URA.RU.
Что нужно знать о шоу «Один в один»: правила и формат
«Один в один» — это музыкальное шоу, в котором звезды примеряют на себя образы легендарных исполнителей прошлого и настоящего. Задача участника — перевоплотиться в своего героя так, чтобы быть максимально похожим на оригинал внешне, вокально и по манере двигаться на сцене.
В каждом выпуске конкурсантов оценивает жюри, выставляя баллы от 2 до 12. Два балла получает худший номер, 12 — лучший. Участники тоже могут поддержать коллег — после оценок жюри каждый из них дарит 5 баллов наиболее понравившемуся выступлению. Набранные за выпуск баллы суммируются. В финале сезона определяется победитель шоу.
Ведущие и жюри 6 сезона шоу «Один в один»
В новом сезоне «Один в один» зрителей ждут перемены. Впервые шоу ведут артист Николай Басков и певица Клава Кока (Клавдия Высокова). Басков, по его признанию, давно мечтал стать ведущим этого проекта. Клава Кока отвечает за бэкстейдж и общение с конкурсантами за кулисами.
Обновился и состав жюри. Свои кресла заняли старожилы проекта — актер и пародист Юрий Стоянов, оперная дива Марина Мещерякова и победитель первого сезона певец Алексей Чумаков. Четвертый член жюри будет меняться каждую неделю. В первом выпуске им стала актриса Людмила Артемьева.
Участники шоу «Один в один»
В шестом сезоне «Один в один» зрителей ждут как новые лица, так и артисты, для которых этот проект не в новинку. Среди 10 участников:
- Арсений Бородин (экс-солист группы "Челси")
- Юлия Савичева (заняла 2 место в первом сезоне "Один в один")
- Вячеслав Макаров (ведущий шоу "Маска")
- Жан Милимеров (экс-солист группы "Премьер-министр")
- Родион Газманов (поэт и певец)
- Мария Зайцева (экс-солистка групп "Ассорти" и "2 Маши")
- Алиса Мон (эстрадная певица)
- Валерия Ланская (артистка театра и кино)
- Надежда Ангарская (артистка "Comedy Woman")
- Нодар Ревия (финалист шоу "Ну-ка, все вместе!")
Как прошел первый выпуск шоу «Один в один»
Премьерный эпизод «Один в один» подарил зрителям много ярких номеров и неожиданных перевоплощений. Открыл шоу Арсений Бородин в образе Джона Бон Джови с хитом It's My Life. Вокальное сходство было впечатляющим, а вот с гримом, по мнению жюри, не очень повезло.
Надежда Ангарская примерила на себя образ Маши Распутиной. С вокалом и хрипотцой оригинала были сложности, зато Надежда блестяще скопировала пластику и хореографию Распутиной. Нодар Ревия в образе Джони также больше проявил себя в актерской игре, чем в вокале.
Одним из самых ярких номеров выпуска стал Вячеслав Макаров в образе певца Mika. Несмотря на отсутствие внешнего сходства, Макаров настолько вжился в образ эксцентричного британца, что Алексей Чумаков назвал его не только большим артистом, но и большим смельчаком.
Пожалуй, самой спорной работой выпуска стала Валерия Ланская в образе певицы Zivert. Перевоплощение не удалось ни внешне, ни вокально — не хватило фирменной мощи и дерзости оригинала. Что неудивительно — сама Ланская признала, что по темпераменту образ Zivert ей совсем не близок.
Неоднозначно зрители восприняли и номер Алисы Мон в образе итальянской звезды 80-х Сабрины. Образ получился карикатурным, с обилием комических движений и недостатком вокального сходства. Впрочем, свой возраст (62 года) Алиса успешно спрятала и продемонстрировала отличную физическую форму.
Приятно удивила Юлия Савичева, в первом же выпуске после возвращения в «Один в один» взявшая очень высокую планку. Ее перевоплощение в Диану Арбенину с песней «31 весна» стало одним из самых ярких и драматичных номеров выпуска. Актерская самоотдача, вокальное сходство и мощная энергетика покорили всех.
Также запомнились выступления Марии Зайцевой (Тина Тернер — «Private Dancer»), Родиона Газманова (Валерий Сюткин — «7 тысяч над землей») и Жана Милимерова (Стиви Уандер — «Isn't She Lovely»).
По итогам первого выпуска лидером по набранным баллам стала Юлия Савичева (49). На втором месте Вячеслав Макаров (43), на третьем — Мария Зайцева (40). Замыкает турнирную таблицу пока Надежда Ангарская с 12 баллами.
Где и когда смотреть шоу «Один в один»
Шоу «Один в один» транслирует каждую пятницу в 21:30 телеканал «Россия-1». Следующий эпизод проекта придется ждать не так уж и долго, ведь он выйдет на экраны ТВ уже 24 января 2025 года.
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