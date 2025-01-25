Россия предупредила Британию об угрозе крупного айсберга: подробности

Один из самых крупных и древних айсбергов на Земле А23а движется на остров Южная Джорджия. Территория принадлежит Великобритании и рискует столкнуться с серьезными последствиями из-за природного явления. «Роскосмос» обнародовал сделанные со спутника последние кадры движущегося ледника, отметив, что площадь айсберга составляет более 3,5 тысячи квадратных метров, а масса достигает триллиона тонн.
Айсберг в скором времени может столкнуться с островом, принадлежащим Великобритании, что является угрозой для местной флоры и фауны. Подробнее о возможной природной катастрофе — в материале URA.RU.
Почему остров такой большой и откуда он взялся
Айсберг A23a, который отделился от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, является на момент января 2025 года самым большим айсбергом в мире. Этот столообразный айсберг также относится к числу самых старых айсбергов нашей планеты. В течение более чем трех десятилетий он оставался прикрепленным к морскому дну в центральной части моря Уэдделла, однако в 2020 году он начал перемещаться.
О движущейся катастрофе стало известно
A23a, приближается к острову Южная Джорджия, который принадлежит Великобритании. По данным CNN, айсберг находится всего в 280 км от острова.
«Теперь, по всей видимости, он [айсберг] движется вместе с преобладающим течением в сторону Южной Джорджии. Если столкновение произойдет, это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных, в основном тюленей и пингвинов, которые размножаются на острове», — пишет CNN.
Согласно обновленным данным Национального ледового центра США, айсберг A23a остается крупнейшим в мире и занимает площадь 3672 квадратных километра. Он был отслежен учеными с момента откола от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году, после чего оставался на дне моря Уэдделла более 30 лет. Однако затем он пришел в движение. Ученые предупреждают, что столкновение с островом может привести к формированию многочисленных ледовых блоков.
Россия опубликовала снимки со спутника
Государственная корпорация «Роскосмос» показала изображение айсберга А23а, сделанное с помощью спутника «Метеор-М». Соответствующие кадры она опубликовала в своем telegram-канале. На кадрах показана масса льда, которая свободно плывет в океане.
По данным «Роскосмоса», айсберг начал дрейфовать в Южном океане и теперь приближается к британскому островку Южная Джорджия. Корпорация напомнила, что территория, принадлежащая Великобритании, находится на юге Атлантического океана. Снимки были обнародованы и затем распространены в СМИ.
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