25 января 2025

Россия предупредила Британию об угрозе крупного айсберга: подробности

Россия показала фото айсберга, угрожающего части Британии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движущийся на остров Великобритании айсберг откололся от шельфового ледника Фельхнера
Движущийся на остров Великобритании айсберг откололся от шельфового ледника Фельхнера Фото:

Один из самых крупных и древних айсбергов на Земле А23а движется на остров Южная Джорджия. Территория принадлежит Великобритании и рискует столкнуться с серьезными последствиями из-за природного явления. «Роскосмос» обнародовал сделанные со спутника последние кадры движущегося ледника, отметив, что площадь айсберга составляет более 3,5 тысячи квадратных метров, а масса достигает триллиона тонн.

Айсберг в скором времени может столкнуться с островом, принадлежащим Великобритании, что является угрозой для местной флоры и фауны. Подробнее о возможной природной катастрофе — в материале URA.RU.

Почему остров такой большой и откуда он взялся

Айсберг A23a, который отделился от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, является на момент января 2025 года самым большим айсбергом в мире. Этот столообразный айсберг также относится к числу самых старых айсбергов нашей планеты. В течение более чем трех десятилетий он оставался прикрепленным к морскому дну в центральной части моря Уэдделла, однако в 2020 году он начал перемещаться.

О движущейся катастрофе стало известно

A23a, приближается к острову Южная Джорджия, который принадлежит Великобритании. По данным CNN, айсберг находится всего в 280 км от острова. 

«Теперь, по всей видимости, он [айсберг] движется вместе с преобладающим течением в сторону Южной Джорджии. Если столкновение произойдет, это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных, в основном тюленей и пингвинов, которые размножаются на острове», — пишет CNN. 

Согласно обновленным данным Национального ледового центра США, айсберг A23a остается крупнейшим в мире и занимает площадь 3672 квадратных километра. Он был отслежен учеными с момента откола от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году, после чего оставался на дне моря Уэдделла более 30 лет. Однако затем он пришел в движение. Ученые предупреждают, что столкновение с островом может привести к формированию многочисленных ледовых блоков.

Россия опубликовала снимки со спутника

Государственная корпорация «Роскосмос» показала изображение айсберга А23а, сделанное с помощью спутника «Метеор-М». Соответствующие кадры она опубликовала в своем telegram-канале. На кадрах показана масса льда, которая свободно плывет в океане. 

По данным «Роскосмоса», айсберг начал дрейфовать в Южном океане и теперь приближается к британскому островку Южная Джорджия. Корпорация напомнила, что территория, принадлежащая Великобритании, находится на юге Атлантического океана. Снимки были обнародованы и затем распространены в СМИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Один из самых крупных и древних айсбергов на Земле А23а движется на остров Южная Джорджия. Территория принадлежит Великобритании и рискует столкнуться с серьезными последствиями из-за природного явления. «Роскосмос» обнародовал сделанные со спутника последние кадры движущегося ледника, отметив, что площадь айсберга составляет более 3,5 тысячи квадратных метров, а масса достигает триллиона тонн. Айсберг в скором времени может столкнуться с островом, принадлежащим Великобритании, что является угрозой для местной флоры и фауны. Подробнее о возможной природной катастрофе — в материале URA.RU. Почему остров такой большой и откуда он взялся Айсберг A23a, который отделился от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, является на момент января 2025 года самым большим айсбергом в мире. Этот столообразный айсберг также относится к числу самых старых айсбергов нашей планеты. В течение более чем трех десятилетий он оставался прикрепленным к морскому дну в центральной части моря Уэдделла, однако в 2020 году он начал перемещаться. О движущейся катастрофе стало известно A23a, приближается к острову Южная Джорджия, который принадлежит Великобритании. По данным CNN, айсберг находится всего в 280 км от острова.  «Теперь, по всей видимости, он [айсберг] движется вместе с преобладающим течением в сторону Южной Джорджии. Если столкновение произойдет, это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных, в основном тюленей и пингвинов, которые размножаются на острове», — пишет CNN.  Согласно обновленным данным Национального ледового центра США, айсберг A23a остается крупнейшим в мире и занимает площадь 3672 квадратных километра. Он был отслежен учеными с момента откола от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году, после чего оставался на дне моря Уэдделла более 30 лет. Однако затем он пришел в движение. Ученые предупреждают, что столкновение с островом может привести к формированию многочисленных ледовых блоков. Россия опубликовала снимки со спутника Государственная корпорация «Роскосмос» показала изображение айсберга А23а, сделанное с помощью спутника «Метеор-М». Соответствующие кадры она опубликовала в своем telegram-канале. На кадрах показана масса льда, которая свободно плывет в океане.  По данным «Роскосмоса», айсберг начал дрейфовать в Южном океане и теперь приближается к британскому островку Южная Джорджия. Корпорация напомнила, что территория, принадлежащая Великобритании, находится на юге Атлантического океана. Снимки были обнародованы и затем распространены в СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...