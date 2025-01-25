Боец России рассказал о неожиданной встрече с украинской девочкой в Курахово

При зачистке от противника здания в Курахово (ДНР) российский боец встретил украинскую семью, скрывавшуюся от ВСУ. Девочка, прятавшаяся от военных Киева, рассказала командиру штурмовой группы с позывным «Нифер», что сильно ждала прихода российской армии.
«Там была девочка, 12 лет, мать, отец. [Девочка] нас обняла, плакала, [говорила], что ждала нас», — рассказал боец «Нифер», передает РИА Новости. По его словам, все это произошло во время штурма пятиэтажки, в которой заселись солдаты ВСУ. Военный признается, что девочка даже сделала ему браслетик на память. Сам же «Нифер» в ответ подарил ребенку перстень, который она позже повесила на шею.
По словам военного, украинская семья постоянно пряталась от ВСУ в разных точках. Она ждала прихода российской армии для эвакуации.
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