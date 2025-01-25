25 января 2025

Боец России рассказал о неожиданной встрече с украинской девочкой в Курахово

Боец российской армии встретил украинскую семью, скрывавшуюся от ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский солдат встретил девочку при штурме пятиэтажки
Российский солдат встретил девочку при штурме пятиэтажки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При зачистке от противника здания в Курахово (ДНР) российский боец встретил украинскую семью, скрывавшуюся от ВСУ. Девочка, прятавшаяся от военных Киева, рассказала командиру штурмовой группы с позывным «Нифер», что сильно ждала прихода российской армии. 

«Там была девочка, 12 лет, мать, отец. [Девочка] нас обняла, плакала, [говорила], что ждала нас», — рассказал боец «Нифер», передает РИА Новости. По его словам, все это произошло во время штурма пятиэтажки, в которой заселись солдаты ВСУ. Военный признается, что девочка даже сделала ему браслетик на память. Сам же «Нифер» в ответ подарил ребенку перстень, который она позже повесила на шею. 

По словам военного, украинская семья постоянно пряталась от ВСУ в разных точках. Она ждала прихода российской армии для эвакуации. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При зачистке от противника здания в Курахово (ДНР) российский боец встретил украинскую семью, скрывавшуюся от ВСУ. Девочка, прятавшаяся от военных Киева, рассказала командиру штурмовой группы с позывным «Нифер», что сильно ждала прихода российской армии.  «Там была девочка, 12 лет, мать, отец. [Девочка] нас обняла, плакала, [говорила], что ждала нас», — рассказал боец «Нифер», передает РИА Новости. По его словам, все это произошло во время штурма пятиэтажки, в которой заселись солдаты ВСУ. Военный признается, что девочка даже сделала ему браслетик на память. Сам же «Нифер» в ответ подарил ребенку перстень, который она позже повесила на шею.  По словам военного, украинская семья постоянно пряталась от ВСУ в разных точках. Она ждала прихода российской армии для эвакуации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...