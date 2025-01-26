Володин анонсировал проект об отмене дополнительных предметов при сдаче ОГЭ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новый законопроект, благодаря которому выпускники школ, поступающие в техникумы или колледжи, могут сдавать только два предмета в рамках итоговой аттестации (ОГЭ). Об этом он написал в своем telegram-канале.
«В феврале в приоритетном порядке рассмотрим законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации (ГИА/ОГЭ). Предлагается, в случае если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике», — уточнил Володин.
Пилотный проект планируется начать в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания. Если эксперимент покажет свою эффективность, далее сокращенный вариант сдачи ОГЭ будет практиковаться по всей России.
Депутаты ранее начали говорить о необходимости отмены ЕГЭ. По их словам, такой формат не отражает полной картины знаний выпускников, предает VSE42.ru. Россия уже начала готовиться к полноценному отказу от формата ЕГЭ, передает RT.
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