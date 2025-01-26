«Зигует открыто»: Лукашенко возмутился жестом Илона Маска

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился жестом бизнесмена Илона Маска на инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа. Тогда многие пользователи отметили схожесть жеста предпринимателя с нацистским приветствием.
«Я не зря о Маске сказал: чем бы они это не обосновывали, когда он там зигует открыто — американцы и этот Маск обнаглели уже. Чего ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь?» — заявил Лукашенко на пресс-встрече с журналистами. Его слова передает «Белта». Позже глава Беларуси добавил, что американцы «очумели и одурели».
Илон Маск во время инаугурации Трампа сделал жест, который в соцсетях и СМИ расценили схожим на приветствие времен правления лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Позже сам бизнесмен обвинил демократов в том, что те используют грязные приемы. «Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Нападки в духе „вы все Гитлеры“ так надоели», — говорил Маск.
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