«Зигует открыто»: Лукашенко возмутился жестом Илона Маска

Лукашенко: Илон Маск «зигует» открыто, он обнаглел
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Илон Маск обнаглел, заявил Александр Лукашенко (на фото)
Илон Маск обнаглел, заявил Александр Лукашенко (на фото) Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился жестом бизнесмена Илона Маска на инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа. Тогда многие пользователи отметили схожесть жеста предпринимателя с нацистским приветствием.

«Я не зря о Маске сказал: чем бы они это не обосновывали, когда он там зигует открыто — американцы и этот Маск обнаглели уже. Чего ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь?» — заявил Лукашенко на пресс-встрече с журналистами. Его слова передает «Белта». Позже глава Беларуси добавил, что американцы «очумели и одурели».

Илон Маск во время инаугурации Трампа сделал жест, который в соцсетях и СМИ расценили схожим на приветствие времен правления лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Позже сам бизнесмен обвинил демократов в том, что те используют грязные приемы. «Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Нападки в духе „вы все Гитлеры“ так надоели», — говорил Маск. 

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Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился жестом бизнесмена Илона Маска на инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа. Тогда многие пользователи отметили схожесть жеста предпринимателя с нацистским приветствием. «Я не зря о Маске сказал: чем бы они это не обосновывали, когда он там зигует открыто — американцы и этот Маск обнаглели уже. Чего ты выходишь на экран и на миллионы людей зигуешь?» — заявил Лукашенко на пресс-встрече с журналистами. Его слова передает «Белта». Позже глава Беларуси добавил, что американцы «очумели и одурели». Илон Маск во время инаугурации Трампа сделал жест, который в соцсетях и СМИ расценили схожим на приветствие времен правления лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Позже сам бизнесмен обвинил демократов в том, что те используют грязные приемы. «Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Нападки в духе „вы все Гитлеры“ так надоели», — говорил Маск. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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