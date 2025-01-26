Кто разгадал тайну проклятого дома в «Экстрасенсы: Битва сильнейших»: обзор второго выпуска

В субботу 25 января 2025 года на телеканале ТНТ вышел второй выпуск популярного шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (18+), в котором участники продолжили борьбу за звание лучшего эзотерика страны. Зрители стали свидетелями мистического расследования в селе Казинка Ставропольского края, где экстрасенсам пришлось столкнуться с необъяснимыми явлениями в старом доме. Подробнее об итогах первого выпуска, испытаниях второго, а также об оценках участникам — в материале URA.RU.
Итоги зрительского голосования за первый выпуск «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Ведущий Марат Башаров начал программу с объявления результатов зрительского голосования за участников первого выпуска:
- экстрасенс Олег Шепс — 7,5 балла (всего 25,1)
- вампир Артем Краснов — 7,4 балла (всего 24,6)
- колдунья Ангелина Изосимова — 6,8 балла (всего 23,5)
Таким образом, по итогам первого испытания лидерство сохранил Олег Шепс. Он опередил других своих соперников.
Участники второго выпуска «Битвы экстрасенсов» и их испытания
Во втором выпуске свои силы пробовали темный маг Влад Череватый, ясновидящая Виктория Райдос и экстрасенс Ольга Якубович. Им предстояло разобраться в загадочной истории семьи из села Казинка, которая столкнулась с паранормальной активностью в своем доме после трагической гибели главы семейства.
Каждый из экстрасенсов провел собственное расследование, пытаясь выяснить причины происходящего. Ольга Якубович установила контакт с духом прежнего владельца дома, который, по ее мнению, не смог обрести покой. Виктория Райдос предположила, что на семью наложено родовое проклятие, передающееся из поколения в поколение. А Влад Череватый обвинил во всех бедах бывшую хозяйку дома, якобы занимавшуюся черной магией.
Магический консилиум в «Битве сильнейших» и помощь семье
После индивидуальной работы экстрасенсы собрались на совместный консилиум, чтобы определить наиболее эффективный способ помощи пострадавшей семье. Каждый из них предложил свой вариант очистительного ритуала, основанный на личном видении ситуации.
В итоге Влад Череватый провел обряд по изгнанию злых духов из дома, Виктория Райдос попыталась снять родовое проклятие с некоторых членов семьи, а Ольга Якубович отправилась на кладбище, чтобы упокоить беспокойный дух бывшего хозяина.
Оценки за выпуск от наблюдателей и коллег-экстрасенсов
По возвращении в готический зал участники второго выпуска получили оценки от наблюдателей и своих коллег по шоу. Наблюдатели выставили следующие средние баллы:
Влад Череватый — 9,6
Виктория Райдос — 8,6
Ольга Якубович — 8,4
Экстрасенсы-участники «Битвы сильнейших» оценили работу коллег так:
Влад Череватый — 8,3 (всего 17,9)
Ольга Якубович — 8,3 (всего 16,7)
Виктория Райдос — 7,8 (всего 16,4)
Таким образом, во второй тройке участников лидером стал Влад Череватый, набравший в сумме 17,9 балла. Ольга Якубович расположилась на второй строчке с 16,7 балла, а Виктория Райдос заняла третье место, получив 16,4 балла.
Что будет в следующем выпуске «Экстрасенсы. Битва сильнейших» и когда его смотреть
Впереди поклонников шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» ждет новое мистическое расследование, которое будет показано в эфире ТНТ 1 февраля 2025 года. Очередная тройка экстрасенсов отправится в место, где происходят необъяснимые события, и попытается раскрыть все тайны.
А зрители тем временем смогут отдать свои голоса за наиболее понравившегося участника второго выпуска — Влада Череватого, Викторию Райдос или Ольгу Якубович. Голосование продлится до 23:00 по московскому времени 26 января на официальном сайте телеканала ТНТ.
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