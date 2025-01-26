Сенатор Пушков: в западных СМИ происходит показательный переворот

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Западные СМИ начали признавать успехи России, заявил Пушков
Западные СМИ начали признавать успехи России, заявил Пушков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные СМИ значительно изменили подход к освещению конфликта на Украине, перестав отвергать возможность победы России. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков.

«Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к „коллективному признанию“ того, что Россия побеждает», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что это обусловлено реальной ситуацией на линии соприкосновения и намерениями президента США Дональда Трампа вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

На фоне экономического кризиса на Украине и усталости западных стран от постоянной поддержки Киева растут призывы к началу мирных переговоров. Трамп также высказался за урегулирование конфликта, угрожая новыми санкциями в случае продолжения боевых действий. В ответ, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул готовность России к диалогу с США, но отметил отсутствие сигналов от Вашингтона, передает «Ридус».

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Западные СМИ значительно изменили подход к освещению конфликта на Украине, перестав отвергать возможность победы России. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков. «Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к „коллективному признанию“ того, что Россия побеждает», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что это обусловлено реальной ситуацией на линии соприкосновения и намерениями президента США Дональда Трампа вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. На фоне экономического кризиса на Украине и усталости западных стран от постоянной поддержки Киева растут призывы к началу мирных переговоров. Трамп также высказался за урегулирование конфликта, угрожая новыми санкциями в случае продолжения боевых действий. В ответ, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул готовность России к диалогу с США, но отметил отсутствие сигналов от Вашингтона, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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