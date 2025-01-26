Украина лишилась своей ракеты в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили в сторону Курской области очередную ракету. Ее над регионом уничтожили силы ПВО. Об этом сообщили в оперштабе.
«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — сказано в публикации. На территории региона ракетная опасность 26 января была объявлена девять раз.
Также сообщалось, что утром 26 января солдаты ВСУ пытались перебросить свои силы в районе населенного пункта Теткино. Бойцы ВС РФ пресекли эту попытку, нанеся по бронемашинам ВСУ удары FPV-дронами.
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