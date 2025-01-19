«Выжить в Самарканде»: как прошел первый выпуск нового сезона

Долгожданная первая серия «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» наконец вышла в эфир. Рассказываем, как она прошла и с какими испытаниями пришлось столкнуться участникам.
Участники и ведущие «Игры сезонов»
Ведущими нового сезона стали гимнастка Ляйсан Утяшева и ее супруг, шоумен Павел Воля. Они же вели первый сезон «Выжить в Самарканде» и два сезона «Выжить в Дубае».
Участниками стали звезды и обычные люди, которые уже пробовали свои силы в предыдущих сезонах:
- Ольга Серябкина;
- Надежда Сысоева;
- Павел Мамаев;
- Митя Фомин;
- Артём Калайджян;
- Торнике Квитатиани;
- Сергей Завгороднев;
- Ангелина Татарченкова;
- Любовь Оленина;
- Евгений Давлетшин;
- Остап Солдатов;
- Андрей Зубенко;
- Александра Сухорукова.
Еще одного участника ведущие оставили в секрете. Он должен присоединиться к конкурсам позже. Поэтому количество человек в звездной и народной команде на старте оказалось неравным: 6 и 7 человек соответственно.
В новом сезоне команда, победившая в испытании, будет жить не в отеле, а на вилле. Проигравшие, как и прежде, поселятся в горном лагере.
Первое испытание «Выжить в Самарканде»
Первое испытание, с которым довелось справиться конкурсантам, было похоже на рыбалку. Участников поделили на рыбаков и рыбок. Рыбакам нужно было поймать рыбок на крючок, подтянуть к пирсу, а потом накинуть на них сачок.
Чтобы деление на роли стало возможным, народная команда отправила на небольшой отдых победительницу прошлого сезона Александру Сухорукову. Она в этом испытании не участвовала, но даже издалека смогла подсказать коллегам, кого стоит выбрать рыбаками, а кого — рыбками.
В результате упорной борьбы победу одержала народная команда — она отправилась в шикарную виллу с бассейном, накрытым богатым ужином и другими удобствами. Звездам пришлось добираться до горного лагеря, строить для ночлега юрту и палатку и довольствоваться рисом.
В народной команде быстро начали создавать союзы и обсуждать будущие голосования на вылет. Так, коалицию организовали Сергей и Андрей. Звездам строить подобные планы было некогда — они были заняты организацией быта, в том числе варили компот из изюма.
Второе испытание «Выжить в Самарканде»
На утро второго дня участникам шоу выдали новые задания, их придумывали причастные к прошлым сезонам, не попавшие в этот. Звездам предстояло удерживать на весу живую тяжелую рыбу, не меняя угла наклона руки, босиком стоять в змеином клубке, выливать на себя ведро с помоями, стоять на гвоздях. За это ребята получили чай, вяленое мясо, приборы, казан и инструменты.
Отправлять участника на малое испытание команда звезд отказалась. За участие в нем ребятам обещали подсказку на завтрашнем большом испытании, но они побоялись потерять одного из людей.
Народная команда тоже выполняла задания: катала по столу банку с пивом, пытаясь сделать так, чтобы она остановилась в нужном секторе, пересчитывала деньги в сумке на время, строила пирамиду из бокалов шампанского. За это участники получали вкусные блюда и шампанское для ужина.
Как и звездам, народным участникам предложили заслужить подсказку. Для этого нужно было выдать иммунитет на ближайшее голосование одному из конкурсантов. В трудном диалоге ребята выбрали Ангелину, но подсказка пока не принесла им счастья. Напротив, за ужином народная команда поссорилась и обвиняла друг друга в создании коалиций.
В конце выпуска Торнике из команды звезд забрали и увезли в неизвестном направлении. Его соратники предположили, что это нужно, чтобы забрать еще одного недостающего участника команды, но как дело обстоит на самом деле пока неизвестно.
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