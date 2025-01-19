«Выжить в Самарканде»: как прошел первый выпуск нового сезона

В эфир вышел первый выпуск нового сезона шоу «Выжить в Самарканде»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ведущими нового сезона «Выжить в Самарканде» стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Ведущими нового сезона «Выжить в Самарканде» стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева Фото:

Долгожданная первая серия «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» наконец вышла в эфир. Рассказываем, как она прошла и с какими испытаниями пришлось столкнуться участникам.

Участники и ведущие «Игры сезонов»

Ведущими нового сезона стали гимнастка Ляйсан Утяшева и ее супруг, шоумен Павел Воля. Они же вели первый сезон «Выжить в Самарканде» и два сезона «Выжить в Дубае».

Участниками стали звезды и обычные люди, которые уже пробовали свои силы в предыдущих сезонах:

  • Ольга Серябкина;
  • Надежда Сысоева;
  • Павел Мамаев;
  • Митя Фомин;
  • Артём Калайджян;
  • Торнике Квитатиани;
  • Сергей Завгороднев;
  • Ангелина Татарченкова;
  • Любовь Оленина;
  • Евгений Давлетшин;
  • Остап Солдатов;
  • Андрей Зубенко;
  • Александра Сухорукова.

Еще одного участника ведущие оставили в секрете. Он должен присоединиться к конкурсам позже. Поэтому количество человек в звездной и народной команде на старте оказалось неравным: 6 и 7 человек соответственно.

В новом сезоне команда, победившая в испытании, будет жить не в отеле, а на вилле. Проигравшие, как и прежде, поселятся в горном лагере.

Первое испытание «Выжить в Самарканде»

Первое испытание, с которым довелось справиться конкурсантам, было похоже на рыбалку. Участников поделили на рыбаков и рыбок. Рыбакам нужно было поймать рыбок на крючок, подтянуть к пирсу, а потом накинуть на них сачок.

Чтобы деление на роли стало возможным, народная команда отправила на небольшой отдых победительницу прошлого сезона Александру Сухорукову. Она в этом испытании не участвовала, но даже издалека смогла подсказать коллегам, кого стоит выбрать рыбаками, а кого — рыбками.

В результате упорной борьбы победу одержала народная команда — она отправилась в шикарную виллу с бассейном, накрытым богатым ужином и другими удобствами. Звездам пришлось добираться до горного лагеря, строить для ночлега юрту и палатку и довольствоваться рисом.

В народной команде быстро начали создавать союзы и обсуждать будущие голосования на вылет. Так, коалицию организовали Сергей и Андрей. Звездам строить подобные планы было некогда — они были заняты организацией быта, в том числе варили компот из изюма.

Второе испытание «Выжить в Самарканде»

На утро второго дня участникам шоу выдали новые задания, их придумывали причастные к прошлым сезонам, не попавшие в этот. Звездам предстояло удерживать на весу живую тяжелую рыбу, не меняя угла наклона руки, босиком стоять в змеином клубке, выливать на себя ведро с помоями, стоять на гвоздях. За это ребята получили чай, вяленое мясо, приборы, казан и инструменты.

Отправлять участника на малое испытание команда звезд отказалась. За участие в нем ребятам обещали подсказку на завтрашнем большом испытании, но они побоялись потерять одного из людей.

Народная команда тоже выполняла задания: катала по столу банку с пивом, пытаясь сделать так, чтобы она остановилась в нужном секторе, пересчитывала деньги в сумке на время, строила пирамиду из бокалов шампанского. За это участники получали вкусные блюда и шампанское для ужина.

Как и звездам, народным участникам предложили заслужить подсказку. Для этого нужно было выдать иммунитет на ближайшее голосование одному из конкурсантов. В трудном диалоге ребята выбрали Ангелину, но подсказка пока не принесла им счастья. Напротив, за ужином народная команда поссорилась и обвиняла друг друга в создании коалиций.

В конце выпуска Торнике из команды звезд забрали и увезли в неизвестном направлении. Его соратники предположили, что это нужно, чтобы забрать еще одного недостающего участника команды, но как дело обстоит на самом деле пока неизвестно.

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Долгожданная первая серия «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» наконец вышла в эфир. Рассказываем, как она прошла и с какими испытаниями пришлось столкнуться участникам. Участники и ведущие «Игры сезонов» Ведущими нового сезона стали гимнастка Ляйсан Утяшева и ее супруг, шоумен Павел Воля. Они же вели первый сезон «Выжить в Самарканде» и два сезона «Выжить в Дубае». Участниками стали звезды и обычные люди, которые уже пробовали свои силы в предыдущих сезонах: Еще одного участника ведущие оставили в секрете. Он должен присоединиться к конкурсам позже. Поэтому количество человек в звездной и народной команде на старте оказалось неравным: 6 и 7 человек соответственно. В новом сезоне команда, победившая в испытании, будет жить не в отеле, а на вилле. Проигравшие, как и прежде, поселятся в горном лагере. Первое испытание «Выжить в Самарканде» Первое испытание, с которым довелось справиться конкурсантам, было похоже на рыбалку. Участников поделили на рыбаков и рыбок. Рыбакам нужно было поймать рыбок на крючок, подтянуть к пирсу, а потом накинуть на них сачок. Чтобы деление на роли стало возможным, народная команда отправила на небольшой отдых победительницу прошлого сезона Александру Сухорукову. Она в этом испытании не участвовала, но даже издалека смогла подсказать коллегам, кого стоит выбрать рыбаками, а кого — рыбками. В результате упорной борьбы победу одержала народная команда — она отправилась в шикарную виллу с бассейном, накрытым богатым ужином и другими удобствами. Звездам пришлось добираться до горного лагеря, строить для ночлега юрту и палатку и довольствоваться рисом. В народной команде быстро начали создавать союзы и обсуждать будущие голосования на вылет. Так, коалицию организовали Сергей и Андрей. Звездам строить подобные планы было некогда — они были заняты организацией быта, в том числе варили компот из изюма. Второе испытание «Выжить в Самарканде» На утро второго дня участникам шоу выдали новые задания, их придумывали причастные к прошлым сезонам, не попавшие в этот. Звездам предстояло удерживать на весу живую тяжелую рыбу, не меняя угла наклона руки, босиком стоять в змеином клубке, выливать на себя ведро с помоями, стоять на гвоздях. За это ребята получили чай, вяленое мясо, приборы, казан и инструменты. Отправлять участника на малое испытание команда звезд отказалась. За участие в нем ребятам обещали подсказку на завтрашнем большом испытании, но они побоялись потерять одного из людей. Народная команда тоже выполняла задания: катала по столу банку с пивом, пытаясь сделать так, чтобы она остановилась в нужном секторе, пересчитывала деньги в сумке на время, строила пирамиду из бокалов шампанского. За это участники получали вкусные блюда и шампанское для ужина. Как и звездам, народным участникам предложили заслужить подсказку. Для этого нужно было выдать иммунитет на ближайшее голосование одному из конкурсантов. В трудном диалоге ребята выбрали Ангелину, но подсказка пока не принесла им счастья. Напротив, за ужином народная команда поссорилась и обвиняла друг друга в создании коалиций. В конце выпуска Торнике из команды звезд забрали и увезли в неизвестном направлении. Его соратники предположили, что это нужно, чтобы забрать еще одного недостающего участника команды, но как дело обстоит на самом деле пока неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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