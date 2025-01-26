Посол Индии прокомментировал антироссийские санкции

Индии придется прекратить закупку российской нефти, поставляемой «теневым флотом», который используются для обхода санкций и ограничений при торговле. Об этом заявил посол Индии в России Винай Кумар.
«Мы живем в сложные времена, в которые, мягко говоря, не так легко что-то предсказать. Но как бы ни развивалась ситуация, одно могу сказать твердо: Индия будет продолжать уделять приоритетное внимание энергетической безопасности», — рассказал Кумар в интервью «Коммерстанту».
Кроме того, посол подчеркнул, что решение о сокращении объемов торговли российской нефтью лежит за пределами влияния индийского правительства. Он отметил, что индийские частные компании, занимающиеся закупкой нефти, будут принимать решения на основе своих коммерческих интересов.
Ранее стало известно о том, что власти США поставили ультиматум Индии насчет российских танкеров. Они потребовали разгрузить российские танкеры до 27 февраля 2024 года. Заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн заявил, что Индия будет продолжать закупать российскую нефть, если ее стоимость останется ниже порога в 60 долларов за баррель и при условии отсутствия участия российских компаний и судов, попадающих под санкции.
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