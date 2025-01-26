26 января 2025

Мирошник: Приехавшие на Украину без согласия РФ миротворцы станут военной целью

© Служба новостей «URA.RU»
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Политолог уверен, что так называемые миротворцы на Украине - совсем не для мира
Политолог уверен, что так называемые миротворцы на Украине - совсем не для мира Фото:

Политолог и дипломат Родион Мирошник высказался по поводу так называемых «миротворцев», которые приезжают на Украину без согласия России и становятся военной целью. Об этом он написал в своем telegram-канале в ответ на заявления главы военного комитета ЕС Роберта Бригера, который предложил обеспечивать мир на Украине с помощью ООН, включая солдат из стран «глобального Юга».

«К чему прикидываться, что попытки выдумывания „миротворцев“ совсем не для установления мира, а лишь попытки псевдогуманными методами сохранить киевский режим Зеленского от поражения? Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России — военная цель с вполне понятными последствиями», — заявил Мирошник в своем telegram-канале.

В пример он привел Германию, у которой почему-то не проявлялось идей о «мирных контингентах» во время подготовки украинского «контрнаступления» и формирования танковой коалиции для Зеленского. Ранее президент Украины Зеленский заявил, что ему нужна помощь сотен тысяч европейских миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения конфликта с Россией.

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Политолог и дипломат Родион Мирошник высказался по поводу так называемых «миротворцев», которые приезжают на Украину без согласия России и становятся военной целью. Об этом он написал в своем telegram-канале в ответ на заявления главы военного комитета ЕС Роберта Бригера, который предложил обеспечивать мир на Украине с помощью ООН, включая солдат из стран «глобального Юга». «К чему прикидываться, что попытки выдумывания „миротворцев“ совсем не для установления мира, а лишь попытки псевдогуманными методами сохранить киевский режим Зеленского от поражения? Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России — военная цель с вполне понятными последствиями», — заявил Мирошник в своем telegram-канале. В пример он привел Германию, у которой почему-то не проявлялось идей о «мирных контингентах» во время подготовки украинского «контрнаступления» и формирования танковой коалиции для Зеленского. Ранее президент Украины Зеленский заявил, что ему нужна помощь сотен тысяч европейских миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения конфликта с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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