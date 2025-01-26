США ввели санкции против Колумбии

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Пошлины на товары из Колумбии вырастут до 25%
Пошлины на товары из Колумбии вырастут до 25% Фото:

Президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Колумбии. Причиной назвали отказ принять мигрантов.

«Я поручил своей администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры: чрезвычайные 25%-ные пошлины на все товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Через неделю 25%-ные пошлины будут повышены до 50%. Запрет на поездки и немедленный отзыв виз для должностных лиц правительства Колумбии, а также всех союзников и сторонников. Визовые санкции в отношении всех членов партии, членов семей и сторонников колумбийского правительства», — написал Трамп в своей соцсети. 

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к России, в котором он пригрозил новыми санкциям, если страна не завершит спецоперацию. На угрозы от Трампа отреагировали российские политики и медийные личности. По словам Трампа, прекратить СВО можно легким или трудным путем. Он призвал РФ заключить с ним сделку и заявил, что ни одной жизни не должно быть потеряно.

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Президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Колумбии. Причиной назвали отказ принять мигрантов. «Я поручил своей администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры: чрезвычайные 25%-ные пошлины на все товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Через неделю 25%-ные пошлины будут повышены до 50%. Запрет на поездки и немедленный отзыв виз для должностных лиц правительства Колумбии, а также всех союзников и сторонников. Визовые санкции в отношении всех членов партии, членов семей и сторонников колумбийского правительства», — написал Трамп в своей соцсети.  Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к России, в котором он пригрозил новыми санкциям, если страна не завершит спецоперацию. На угрозы от Трампа отреагировали российские политики и медийные личности. По словам Трампа, прекратить СВО можно легким или трудным путем. Он призвал РФ заключить с ним сделку и заявил, что ни одной жизни не должно быть потеряно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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