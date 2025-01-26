26 января 2025

В Швеции задержано судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море

© Служба новостей «URA.RU»
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Шведская прокуратура продолжает расследование
Шведская прокуратура продолжает расследование Фото:

В Швеции начато расследование предполагаемой диверсии, связанной с повреждением кабеля связи в Балтийском море, сообщает шведская прокуратура. По подозрению в совершении этого преступления было задержано судно.

«Начато предварительное расследование по факту возможной серьезной диверсии после предполагаемого повреждения кабеля связи, проложенного между Швецией и Латвией в Балтийском море. Судно, подозреваемое в совершении диверсии, было арестовано по решению прокуратуры», — говорится в сообщении прокуратуры.

По словам старшего прокурора Матса Юнгквиста, который руководит расследованием, в настоящее время проводится ряд следственных мероприятий с участием различных ведомств, включая национальное управление полицейских операций, береговую охрану и вооруженные силы. Однако детали расследования не раскрываются в связи с его продолжением.

Ранее URA.RU писало о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией. Латвийские ВМС отправили патруль на место инцидента, где был обнаружен сухогруз с мальтийским флагом. Он следовал в сторону России, ничего подозрительного на нем не нашли.

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В Швеции начато расследование предполагаемой диверсии, связанной с повреждением кабеля связи в Балтийском море, сообщает шведская прокуратура. По подозрению в совершении этого преступления было задержано судно. «Начато предварительное расследование по факту возможной серьезной диверсии после предполагаемого повреждения кабеля связи, проложенного между Швецией и Латвией в Балтийском море. Судно, подозреваемое в совершении диверсии, было арестовано по решению прокуратуры», — говорится в сообщении прокуратуры. По словам старшего прокурора Матса Юнгквиста, который руководит расследованием, в настоящее время проводится ряд следственных мероприятий с участием различных ведомств, включая национальное управление полицейских операций, береговую охрану и вооруженные силы. Однако детали расследования не раскрываются в связи с его продолжением. Ранее URA.RU писало о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией. Латвийские ВМС отправили патруль на место инцидента, где был обнаружен сухогруз с мальтийским флагом. Он следовал в сторону России, ничего подозрительного на нем не нашли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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