В Швеции задержано судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море

В Швеции начато расследование предполагаемой диверсии, связанной с повреждением кабеля связи в Балтийском море, сообщает шведская прокуратура. По подозрению в совершении этого преступления было задержано судно.
«Начато предварительное расследование по факту возможной серьезной диверсии после предполагаемого повреждения кабеля связи, проложенного между Швецией и Латвией в Балтийском море. Судно, подозреваемое в совершении диверсии, было арестовано по решению прокуратуры», — говорится в сообщении прокуратуры.
По словам старшего прокурора Матса Юнгквиста, который руководит расследованием, в настоящее время проводится ряд следственных мероприятий с участием различных ведомств, включая национальное управление полицейских операций, береговую охрану и вооруженные силы. Однако детали расследования не раскрываются в связи с его продолжением.
Ранее URA.RU писало о повреждении подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией. Латвийские ВМС отправили патруль на место инцидента, где был обнаружен сухогруз с мальтийским флагом. Он следовал в сторону России, ничего подозрительного на нем не нашли.
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