26 января 2025

В Польше раскритиковали Маска за высказывание о нацистах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маск считает, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления прошлого
Маск считает, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления прошлого Фото:

Премьер Польши Дональд Туск осудил высказывания американского миллиардера Илона Маска о том, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления своих предков нацистов. Об этом он написал пост га своей странице в соцсети Х.

«Слова, которые мы услышали от главных участников мероприятия AFD о необходимости забыть немецкую вину за преступления нацистов, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима», — написал Туск в своем посте. Премьер Польши подчеркнул опасность недооценки исторической памяти и важность сохранения воспоминаний о преступлениях прошлого.

Ранее Маск уже был в центре скандала, когда его жест во время парада после инаугурации президента США Дональда Трампа был расценен некоторыми как нацистское приветствие. Это вызвало бурные обсуждения и критику в социальных сетях, хотя сам Маск и некоторые СМИ утверждали, что это было скаутское приветствие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер Польши Дональд Туск осудил высказывания американского миллиардера Илона Маска о том, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления своих предков нацистов. Об этом он написал пост га своей странице в соцсети Х. «Слова, которые мы услышали от главных участников мероприятия AFD о необходимости забыть немецкую вину за преступления нацистов, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима», — написал Туск в своем посте. Премьер Польши подчеркнул опасность недооценки исторической памяти и важность сохранения воспоминаний о преступлениях прошлого. Ранее Маск уже был в центре скандала, когда его жест во время парада после инаугурации президента США Дональда Трампа был расценен некоторыми как нацистское приветствие. Это вызвало бурные обсуждения и критику в социальных сетях, хотя сам Маск и некоторые СМИ утверждали, что это было скаутское приветствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...