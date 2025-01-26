В Польше раскритиковали Маска за высказывание о нацистах

Премьер Польши Дональд Туск осудил высказывания американского миллиардера Илона Маска о том, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления своих предков нацистов. Об этом он написал пост га своей странице в соцсети Х.
«Слова, которые мы услышали от главных участников мероприятия AFD о необходимости забыть немецкую вину за преступления нацистов, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима», — написал Туск в своем посте. Премьер Польши подчеркнул опасность недооценки исторической памяти и важность сохранения воспоминаний о преступлениях прошлого.
Ранее Маск уже был в центре скандала, когда его жест во время парада после инаугурации президента США Дональда Трампа был расценен некоторыми как нацистское приветствие. Это вызвало бурные обсуждения и критику в социальных сетях, хотя сам Маск и некоторые СМИ утверждали, что это было скаутское приветствие.
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