Синоптик дал прогноз аномальной погоды в ХМАО и ЯНАО

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Превышение температурных норм в регионах не ожидается
Превышение температурных норм в регионах не ожидается Фото:

На территории Югры и Ямала в предстоящую неделю температура воздуха будет находиться в пределах нормы. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура около нормы прогнозируется в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Значения будут находиться в диапазоне минус 25-27 градусов» — передают ТАСС данные главного синоптика. Прогноз дан на неделю с 27 по 31 января.

Аналогичный прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе — в ХМАО в понедельник днем ожидается -8, -13 градусов, по северу округа — до -21, а ночью похолодает до -27. В ЯНАО в этот день ночные температуры упадут до -35, а днем прогнозируется потепление до -20 градусов. Также ожидается снег.

При этом на 85% территорий страны температуры будут выше климатической нормы. Так в Сибири ночные показатели составят от -15 до -18 градусов, дневные — около -10.

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На территории Югры и Ямала в предстоящую неделю температура воздуха будет находиться в пределах нормы. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Температура около нормы прогнозируется в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Значения будут находиться в диапазоне минус 25-27 градусов» — передают ТАСС данные главного синоптика. Прогноз дан на неделю с 27 по 31 января. Аналогичный прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе — в ХМАО в понедельник днем ожидается -8, -13 градусов, по северу округа — до -21, а ночью похолодает до -27. В ЯНАО в этот день ночные температуры упадут до -35, а днем прогнозируется потепление до -20 градусов. Также ожидается снег. При этом на 85% территорий страны температуры будут выше климатической нормы. Так в Сибири ночные показатели составят от -15 до -18 градусов, дневные — около -10.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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