Синоптик дал прогноз аномальной погоды в ХМАО и ЯНАО

На территории Югры и Ямала в предстоящую неделю температура воздуха будет находиться в пределах нормы. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура около нормы прогнозируется в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Значения будут находиться в диапазоне минус 25-27 градусов» — передают ТАСС данные главного синоптика. Прогноз дан на неделю с 27 по 31 января.
Аналогичный прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе — в ХМАО в понедельник днем ожидается -8, -13 градусов, по северу округа — до -21, а ночью похолодает до -27. В ЯНАО в этот день ночные температуры упадут до -35, а днем прогнозируется потепление до -20 градусов. Также ожидается снег.
При этом на 85% территорий страны температуры будут выше климатической нормы. Так в Сибири ночные показатели составят от -15 до -18 градусов, дневные — около -10.
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