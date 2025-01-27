В Великой Новоселке в плен сдалась группа солдат ВСУ

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Бригада ВСУ сдалась в плен в ДНР
Бригада ВСУ сдалась в плен в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Великой Новоселке (ДНР) группа украинских солдат сдалась в плен. Речь идет о военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пленные находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь», — передает корреспондент ТАСС. Дополнительных подробностей о количестве пленных и обстоятельствах не уточняется.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что в ходе наступательных операций, проведенных группировкой войск «Восток», 26 января был освобожден населенный пункт Великая Новоселка. На южной окраине поселка была успешно ликвидирована часть гарнизона ВСУ. 

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В Великой Новоселке (ДНР) группа украинских солдат сдалась в плен. Речь идет о военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Пленные находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь», — передает корреспондент ТАСС. Дополнительных подробностей о количестве пленных и обстоятельствах не уточняется. Ранее Минобороны РФ сообщили, что в ходе наступательных операций, проведенных группировкой войск «Восток», 26 января был освобожден населенный пункт Великая Новоселка. На южной окраине поселка была успешно ликвидирована часть гарнизона ВСУ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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