В Великой Новоселке в плен сдалась группа солдат ВСУ

В Великой Новоселке (ДНР) группа украинских солдат сдалась в плен. Речь идет о военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Пленные находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь», — передает корреспондент ТАСС. Дополнительных подробностей о количестве пленных и обстоятельствах не уточняется.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что в ходе наступательных операций, проведенных группировкой войск «Восток», 26 января был освобожден населенный пункт Великая Новоселка. На южной окраине поселка была успешно ликвидирована часть гарнизона ВСУ.
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