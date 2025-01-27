В Екатеринбурге арестовали экс-советника губернатора Тюменской области

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Евгения Филиповича задержали еще в конце 2024-го Фото:

В Екатеринбурге суд отправил под стражу экс-силовика и бывшего советника губернатора Тюменской области Евгения Филиповича. Информацию URA.RU сообщил источник и подтвердили в Екатеринбургском гарнизонном военном суде.

По словам собеседника агентства, вместе с Филиповичем был задержан свердловский бизнесмен Кахин Исмаилов. «Говорят, что Исмаилова задержали в Тюмени. Он якобы вводил в заблуждение предпринимателей, говорил, что в отношении них могут провести проверку правоохранительные органы. И чтобы ее избежать, просил деньги. Филипович, говорят, действовал с ним в связке», — сказал инсайдер URA.RU.

Филиповича и Исмаилова задержали в конце 2024-го. Показания на них дал обманутый бизнесмен-талыш. Фигурантам вменяют покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ). Недавно суд продлил им содержание под стражей до 28 марта.

«Кахин довольно скандальный человек. Говорят, что он на овощебазе №4 держал кафе и обманывал своих же сотрудников. Не платил зарплату. Еще мне известно, что он обижал свою сожительницу. Избивал ее, угрожал ей. За нее вступались знакомые, Кахин на время переставал лезть к ней, но потом опять продолжил», — добавил источник URA.RU.

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В Екатеринбурге суд отправил под стражу экс-силовика и бывшего советника губернатора Тюменской области Евгения Филиповича. Информацию URA.RU сообщил источник и подтвердили в Екатеринбургском гарнизонном военном суде. По словам собеседника агентства, вместе с Филиповичем был задержан свердловский бизнесмен Кахин Исмаилов. «Говорят, что Исмаилова задержали в Тюмени. Он якобы вводил в заблуждение предпринимателей, говорил, что в отношении них могут провести проверку правоохранительные органы. И чтобы ее избежать, просил деньги. Филипович, говорят, действовал с ним в связке», — сказал инсайдер URA.RU. Филиповича и Исмаилова задержали в конце 2024-го. Показания на них дал обманутый бизнесмен-талыш. Фигурантам вменяют покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ). Недавно суд продлил им содержание под стражей до 28 марта. «Кахин довольно скандальный человек. Говорят, что он на овощебазе №4 держал кафе и обманывал своих же сотрудников. Не платил зарплату. Еще мне известно, что он обижал свою сожительницу. Избивал ее, угрожал ей. За нее вступались знакомые, Кахин на время переставал лезть к ней, но потом опять продолжил», — добавил источник URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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