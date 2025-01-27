Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю его повторного избрания на пост главы республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост Президента Республики Беларусь. <...> От души желаю Вам новых успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа, а также доброго здоровья и благополучия», — передает сайт Кремля текст телеграммы Путина. Российский лидер подчеркнул, что убедительный успех Лукашенко на выборах является показателем высокого политического авторитета и поддержке населением.
Путин напомнил, что за последнее время они смогли значительно укрепить дружественные отношения между Москвой и Минском, и продолжают активно сотрудничать. По словам президента РФ, Лукашенко всегда является желанным гостем в России и выразил надежду на скорую встречу в Москве.
Ранее, по предварительной информации ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал 86,82% голосов на выборах главы государства. Сергей Сыранков, занимающий второе место, получил поддержку 3,21% избирателей, в то время как Анна Канопацкая заняла третье место с результатом в 1,86%. Отмечается также, что 3,6% голосов пришлись на пункт «против всех», передает RT.
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