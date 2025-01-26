Депутаты рассмотрят вопрос об отставке мэра Верхнего Уфалея Тарасова

Информация URA.RU об отставке мэра Верхнего Уфалея Челябинской области Сергея Тарасова подтвердилась. Соответствующий вопрос внесен в повестку заседания горсобрания, которое состоится 29 января (повестка имеется в распоряжении редакции).
«О досрочном прекращении полномочий главы Верхнеуфалейского городского округа», — так звучит один из вопросов, который предстоит рассмотреть городским депутатам. Этот вопрос является 15-м пунктом повестки.
Также депутаты внесут изменения в порядок установления размеров зарплаты будущего мэра. Кроме того, им предстоит объявить конкурс на пост нового градоначальника и назначить временного мэра, который будет работать до того момента, пока не будет избран новый глава города.
Тарасов не раз фигурировал в разного рода скандалах. Так, в 2022 году он попадал в поле зрения силовиков из-за покупки муниципалитетом некачественного жилья для детей-сирот. А в 2023 году местные депутаты поставили Тарасову «неуд» за работу, после чего в городе едва не был сорван отопительный сезон. В октябре прошлого года губернатор Алексей Текслер устроил Тарасову разнос из-за несданной в срок котельной. По информации URA.RU, вероятным сменщиком Тарасова на посту мэра Верхнего Уфалея станет экс-спикер Ленинского райсовета Челябинска 59-летний Андрей Рябенко.
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