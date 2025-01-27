Когда поговорят Путин и Трамп, отношение Кремля к выборам в Белоруссии: заявления Пескова

Разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока не запланирован, но готовность к нему есть с обеих сторон. Личная встреча двух лидеров произойдет тогда, когда они посчитают целесообразным организовать ее. В Кремле не принимают во внимание критику выборов президента Белоруссии. Подсчитать ущерб от вторжения ВСУ пока не представляется возможным. Подробнее о заявлениях пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на пресс-конференции — в материале URA.RU.
Поговорят ли Путин и Трамп
Кремль не получал от США запроса на контакт глав двух государств, поэтому российская власть работает в прежнем режиме, но сохраняет прежнюю готовность, заявил Песков. Он добавил, что готовность есть и с американской стороны, но, судя по всему, для организации разговора требуется определенное время. Путин и Трамп обсудят личную встречу тогда, когда посчитают нужным, заключил Песков.
Выборы в Белоруссии
Москва поздравила президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой. Выборы в Белоруссии были прозрачными и легитимными. Критика этих выборов со стороны Запада предсказуема, в Кремле ее не принимают во внимание, сообщил пресс-секретарь президента РФ.
Ущерб Курской области
Ущерб Курской области от вторжения ВСУ нельзя подсчитать достоверно, пока регион полностью не освободят от украинских военных. Об этом рассказал Песков.
График Путина
Путин посетит Санкт-Петербург в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Президент встретится с ветеранами, вручит им юбилейный медали. Также Путин побеседует с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
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