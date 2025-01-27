«Это реальный шантаж»: в проблемном свердловском городе хотят распустить думу

В Ревде хотят распустить думу из-за ошибки спикера-справоросса на 800 млн

27 января 2025 в 16:42 Размер текста - 17 +

Вопрос о роспуске ревдинской думы рассмотрят 29 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ревде (Свердловская область), где в последнее время было несколько политических конфликтов, хотят распустить думу. Инициаторами выступила фракция «Единой России», недовольная тем, что недавно избранный председатель думы Вениамин Таров («Справедливая Россия») заблокировал рассмотрение на думе двух важных вопросов, в том числе о поправках в бюджет на 800 млн рублей. Эту информацию URA.RU подтвердил бывший спикер местной думы Андрей Мокрецов. Новость по теме Спикер думы в свердловском городе уходит в отставку после ультиматума оппозиционеров «Это реальный шантаж: человек, получив документ от главы города [Татьяны Клепиковой], должен был распределить проект решения в бюджетную комиссию, чтобы председатель сформировал повестку. Но до него документ в итоге не дошел, а организационно-правовому управлению думы было запрещено общаться с кем-либо. Мы узнали о том, что есть поправки, только когда глава написала вопрос, где изменения в бюджет?», — поделился Мокрецов. В итоге рассматривать поправки депутатам пришлось на внеочередном заседании бюджетной комиссии. По словам собеседника, это не единственный вопрос, который Таров блокировал. Он стал спикером думы в конце ноября. Этому предшествовал конфликт оппозиции с «единороссами». Первые саботировали принятие косметических поправок в Устав города, рискуя оставить бюджетные учреждения без финансирования. Свои требования бунтовщики сначала выражали абстрактно: «Единая Россия», с чьей политикой они не согласны, должна считаться с мнением других. Позднее появился ультиматум — Мокрецов должен уйти в отставку, тогда они примут изменения в Устав. Требования оппозиционеров удовлетворили. Вопрос о роспуске думы рассмотрят на ближайшем заседании 29 января. Для решения необходимо будет 2/3 голосов. Сейчас в думе 17 депутатов, из них десять — члены «Единой России», еще двое — самовыдвиженцы. Остальные — представители оппозиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ревде (Свердловская область), где в последнее время было несколько политических конфликтов, хотят распустить думу. Инициаторами выступила фракция «Единой России», недовольная тем, что недавно избранный председатель думы Вениамин Таров («Справедливая Россия») заблокировал рассмотрение на думе двух важных вопросов, в том числе о поправках в бюджет на 800 млн рублей. Эту информацию URA.RU подтвердил бывший спикер местной думы Андрей Мокрецов. «Это реальный шантаж: человек, получив документ от главы города [Татьяны Клепиковой], должен был распределить проект решения в бюджетную комиссию, чтобы председатель сформировал повестку. Но до него документ в итоге не дошел, а организационно-правовому управлению думы было запрещено общаться с кем-либо. Мы узнали о том, что есть поправки, только когда глава написала вопрос, где изменения в бюджет?», — поделился Мокрецов. В итоге рассматривать поправки депутатам пришлось на внеочередном заседании бюджетной комиссии. По словам собеседника, это не единственный вопрос, который Таров блокировал. Он стал спикером думы в конце ноября. Этому предшествовал конфликт оппозиции с «единороссами». Первые саботировали принятие косметических поправок в Устав города, рискуя оставить бюджетные учреждения без финансирования. Свои требования бунтовщики сначала выражали абстрактно: «Единая Россия», с чьей политикой они не согласны, должна считаться с мнением других. Позднее появился ультиматум — Мокрецов должен уйти в отставку, тогда они примут изменения в Устав. Требования оппозиционеров удовлетворили. Вопрос о роспуске думы рассмотрят на ближайшем заседании 29 января. Для решения необходимо будет 2/3 голосов. Сейчас в думе 17 депутатов, из них десять — члены «Единой России», еще двое — самовыдвиженцы. Остальные — представители оппозиции.