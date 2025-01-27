Без паники: что такое норовирус и как от него защититься

В России продолжает распространяться норовирус: за последние несколько недель вспышки инфекции значительно участились. URA.RU рассказывает, что это за заболевание, какие у него симптомы и как избежать болезни.
Что такое норовирусная инфекция
Как рассказал врач-инфекционист ИНВИТРО, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, норовирус — это кишечная инфекция, вызываемая РНК-содержащим вирусом семейства кольцевирусов. Название вирус получил в честь штата Норфолк в США, где врачи впервые его обнаружили.
«Норовирусная инфекция на сегодняшний день — это самая распространенная кишечная инфекция в мире, превосходящая по частоте даже ротавирусную инфекцию, заболеваемость которой в ряде стран пошла на убыль», — рассказал Андрей Поздняков. «Важно отметить, что в отличие от ротавирусной инфекции, вакцины от норовируса пока не разработано».
Почему норовирусом болеют зимой
Чаще всего вспышки норовирусной инфекции начинаются в январе и заканчиваются в апреле. По словам врачей, норовирус отлично переносит низкие температуры, поэтому зимой вирус чувствует себя особенно хорошо.
«Естественным источником является, в том числе, и вода, которая при низких температурах становится благоприятным резервуаром для норовирусов. В ней вирус отлично размножается и сохраняется долгое время, спокойно перенося даже замораживание. Именно поэтому, в силу того что низкая температура оптимальна для норовируса, зимой возникают вспышки», — объяснил врач-инфекционист. «Также норовирусы достаточно устойчивы к стандартным дезинфицирующим средствам. Например, хлорка действует на них только в очень высоких концентрациях, которые редко где применяют».
Симптомы норовирусной инфекции
По словам врачей, основной симптом норовирусной инфекции — это рвота. Также больной может страдать от диареи и лихорадки, но эти симптомы проявляются далеко не у всех заболевших. При этом заражаются норовирусом как взрослые, так и дети, а из-за изменчивости вируса переболеть им можно несколько раз за сезон.
«Очень характерно для норовирусной инфекции то, что в коллективе или семье заболевает значительная часть людей — это не будет единичный случай, обязательно вирусом окажется поражено несколько человек», — подчеркнул врач-инфекционист. «Это заразная инфекция: для заражения, по разным данным, достаточно от ста до тысячи мельчайших частиц вируса. Даже мельчайшего микроскопического количества вирусного материала хватит, чтобы человек заразился».
Как передается норовирус
Врачи объяснили, что главным источником передачи норовируса является вода, заболевшие люди и пища, которая не прошла термическую обработку. Даже при температуре в 70 градусов инфекция продолжает жить — убивает норовирус только кипячение.
«Норовирус передается фекально-оральным путем. Человек может заразиться, если съест плохо вымытые овощи или фрукты, выпьет зараженную воду, потрогает предметы, которые использовал больной человек, либо пожмет ему руку, а после этого потрогает свои губы или возьмет еду», — рассказала URA.RU гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
«Иногда возможен и воздушно-капельный механизм передачи, когда у пациента наблюдается массивная рвота — это основной симптом данного заболевания», — добавил Андрей Поздняков. «При рвоте взвесь вируса некоторое время содержится в воздухе, и человек при вдыхании может заразиться».
Нужно ли ехать в больницу при норовирусной инфекции
В большинстве случаев заболевание протекает не в тяжелой форме, и больные могут оставаться дома. Однако врачи подчеркнули, что бывают ситуации, в которых пациентов все же приходится положить в больницу.
«Чаще всего это дети, у которых превалирует неоднократная рвота. То есть пациенты с обезвоживанием и невозможностью восполнять потери жидкости и электролитов через рот, а это очень характерно для рвоты. Они госпитализируются, и в инфекционных стационарах им проводится инфузионная терапия», — объяснил Андрей Поздняков.
Что можно есть во время норовирусной инфекции
Из-за специфики болезни очень важно первое время после заражения придерживаться правильного питания и не раздражать кишечник. По словам врачей, в первые 3-4 дня стоит полностью исключить:
- молочные продукты;
- свежие фрукты и овощи;
- жирную, острую, жареную, копченую, консервированную пищу.
«То есть должна быть максимально щадящая диета. Разрешается отварной картофель, отварной рис, вермишелевые изделия, каши на воде или с минимальным добавлением молока», — советует Андрей Поздняков. «Нежирные и неострые супы на говяжьем и курином бульоне, отварное мясо, паровые котлеты из говядины и курицы и отварные овощи. Это всё можно употреблять — в рационе пациенты не пострадают, тем более что диета действительно непродолжительная».
Почему нужно оставаться дома на время болезни
Врачи предупреждают, что даже после выздоровления пациент некоторое время продолжает распространять вирус. «Пациент, у которого уже ушли симптомы, всё равно выделяет вирус с фекалиями в течение минимум двух недель», — предупредил Андрей Поздняков.
Из-за этого выздоровевшие люди продолжают заражать своих близких и коллег. Плохое мытье рук после туалета, общие уборные и полотенца — все это помогает вирусам распространяться дальше.
«Поэтому в острый период однозначно нужно оставаться дома и, насколько это возможно, постараться изолироваться. Все предметы общего пользования и помещения следует дезинфицировать. Пациенту, естественно, выделяются отдельные посудные принадлежности. Эти меры могут затормозить распространение инфекции», — заключил врач-инфекционист.
Как не заболеть норовирусной инфекцией
По словам Екатерины Кашух, главная мера профилактики норовируса — соблюдение правил гигиены. Тщательно вымытые руки после прогулки, перед приемом пищи и после посещения туалета могут спасти человека от нескольких дней острого кишечного заболевания.
«Желательно регулярно проводить дома влажную уборку, особенно после того, как кто-то побывал в гостях. Воду перед питьем нужно кипятить либо покупать бутилированную, с закрытыми крышками», — советует Екатерина Кашух. «Также важно тщательно мыть овощи и фрукты перед едой, а требующие термической обработки продукты — мясо, рыбу — доводить до готовности. Продукты, которые нельзя мыть и не требуется термически обрабатывать перед употреблением, например, конфеты без фантиков или ядра орехов, лучше покупать в упаковках, а не на развес».
Также врач посоветовала не ходить в места большого скопления людей, если появляются новости о заражении норовирусом. Особенно это касается туалетов в торговых центрах и на фудкортах.
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