Следствие поставило точку в вопросе причины смерти пресс-секретаря Shaman

Пресс-секретарь Shaman Коробков-Землянский скончался из-за проблем с сердцем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-секретарь Шамана скончался из-за проблем с сердцем, следует из результатов судмедэкспертизы
Пресс-секретарь Шамана скончался из-за проблем с сердцем, следует из результатов судмедэкспертизы Фото:

Журналист и пресс-секретарь российского певца Shaman (Ярослав Дронов) — Антон Коробков-Землянский скончался из-за проблем с сердцем. Это следует из судебно-медицинской экспертизы, проведенной после смерти журналиста. 

«К смерти журналиста [Коробкова-Землянского] привели проблемы с сердцем», — сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в окружении журналиста, который сообщил агентству результаты судмедэкспертизы. Она была завершена 18 января 2025 года.

Ранее стало известно о внезапной смерти пресс-секретаря Shaman — он скончался в ноябре 2024 года в возрасте 40 лет. После этого певец расплакался на концерте, посвященном покойному. В соцсетях Коробкова-Землянского Shaman назвал другом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналист и пресс-секретарь российского певца Shaman (Ярослав Дронов) — Антон Коробков-Землянский скончался из-за проблем с сердцем. Это следует из судебно-медицинской экспертизы, проведенной после смерти журналиста.  «К смерти журналиста [Коробкова-Землянского] привели проблемы с сердцем», — сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в окружении журналиста, который сообщил агентству результаты судмедэкспертизы. Она была завершена 18 января 2025 года. Ранее стало известно о внезапной смерти пресс-секретаря Shaman — он скончался в ноябре 2024 года в возрасте 40 лет. После этого певец расплакался на концерте, посвященном покойному. В соцсетях Коробкова-Землянского Shaman назвал другом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...