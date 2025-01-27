Следствие поставило точку в вопросе причины смерти пресс-секретаря Shaman

Журналист и пресс-секретарь российского певца Shaman (Ярослав Дронов) — Антон Коробков-Землянский скончался из-за проблем с сердцем. Это следует из судебно-медицинской экспертизы, проведенной после смерти журналиста.
«К смерти журналиста [Коробкова-Землянского] привели проблемы с сердцем», — сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в окружении журналиста, который сообщил агентству результаты судмедэкспертизы. Она была завершена 18 января 2025 года.
Ранее стало известно о внезапной смерти пресс-секретаря Shaman — он скончался в ноябре 2024 года в возрасте 40 лет. После этого певец расплакался на концерте, посвященном покойному. В соцсетях Коробкова-Землянского Shaman назвал другом.
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