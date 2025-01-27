Гении в мире кошек: список самых умных пород

Не только красивого и ласкового, но и умного кота хотят завести многие любители животных. Но в чем проявляется кошачий ум и какие породы можно назвать самыми интеллектуальными? Эти вопросы URA.RU задало ветеринару, фелинологу, зоопсихологу Ангелина Сиротина.
Как проявляется кошачий ум
По словам Ангелины Сиротиной, уровень интеллекта кошки прямым образом влияет на ее поведение. Более умными считаются кошки, которые могут проявлять изобретательность, хитрость. Иногда кошки оказываются настолько сообразительны, что удивляют людей, которым только и остается недоумевать, как кошка додумалась до того или иного действия.
«Уровень интеллекта кошки сильно зависит от условий содержания. Кошки, которые всю жизнь проводят дома, имеют самовыгул или обитают на улице, будут иметь совершенно разный мыслительный алгоритм, — объясняет эксперт. — Животные, которым регулярно выдают корм, заботятся о них, не нужно постоянно исхитряться, думать, где достать еды, как спастись от сородичей, собак, человека и машин. У кошек на самовыгуле и, тем более, проживающих на улице, будет более острый ум, а домашние будут более спокойными».
Самые умные породы кошек
Уровень интеллекта кошки зависит не только от условий жизни, но и от породы. По информации Ангелины Сиротиной, все породы можно условно разделить на две группы — интерьерные, а также компаньоны и гибриды (у них в относительно недавнем прошлом есть дикие предки).
К интерьерным кошкам относятся шотландские, британские, персидские и экзотические. Эти породы, как говорит фелинолог, не входят в число самых интеллектуальных. Для них характерна флегматичность, спокойствие, склонность к наблюдению за происходящими событиями, а не участию в них.
Такие кошки, как и любые другие, нуждаются в уходе, но не требуют постоянного внимания от хозяина — главное, чтобы их потребности во сне, питании и других физиологических нуждах были удовлетворены.
«Интерьерные породы кошек плохо обучаемы. Дело не в том, что они глупы — просто это ей неинтересно. Как правило, такие кошки играют только когда они еще котята, в более старшем возрасте им это не свойственно. Из-за относительно невысокой физической активности такие кошки обычно быстрее толстеют», — рассказывает ветеринар.
Более умными считают кошек-компаньонов и представителей гибридных пород. Они, по словам Ангелины Сиротиной, имеют более живой ум, часто проявляют изобретательность, внимательно следят за всем происходящим и активно участвуют во всех событиях семьи. У таких кошек ярко выражен охотничий инстинкт, что сказывается, в том числе и на игровой активности.
«Кошкам-компаньонам нравится играть с хозяевами. Они активно реагируют на игрушки и даже могут самостоятельно приносить их хозяевам, чтобы мотивировать начать игру», — говорит фелинолог.
Породы кошек-компаньонов:
- абиссинская;
- ориентальная;
- египетская мау;
- группа рексов (девон-рекс, корниш-рекс и другие);
- группа сфинков (канадский, донской и так далее).
Мейн-куны, по словам Ангелины Сиротиной, занимают промежуточное положение между интерьерными кошками и компаньонами. В связи с крупными размерами они более медлительны, чем компаньоны, но до уровня флегматичности, свойственного интерьерным собратьям, им далеко.
Гибридные породы кошек во многом похожи на компаньонов, но у них есть свои, особенные характеристики. Например, у гибридных животных могут проявляться некоторые черты, свойственные их диким предкам. Так, некоторые такие кошки могут пить, черпая воду лапой, играть с едой перед ее употреблением и издавать гортанные звуки, необычные для домашних кошек. При этом, по словам Ангелины Сиротиной, гибридные кошки очень ласковы и могут стать настоящим членом семьи.
Гибридные породы кошек:
- чаузи;
- саванна;
- тойгер;
- бенгальская.
Всем ли нужна кошка умной породы
Выбирая кошку, нужно учитывать образ жизни и предпочтения семьи. Если будущие хозяева очень загружены работой и учебой, не обладают силами и временем для активного взаимодействия с кошкой, компаньоны и гибридные породы, которых считают более интеллектуальными, могут оказаться не оптимальными вариантами.
Также эти кошки могут не подойти людям, не терпимым к кошачьим шалостям. Дело в том, что компаньоны и гибриды могут проявлять изобретательность в достижении своих целей — например, виртуозно забираться в труднодоступные места в поисках желаемого.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.