Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о кинопробах актера в тюрьме

Актер Михаил Ефремов не проходит никакие кинопробы во время отбывания наказания в колонии. Об этом сообщил его адвокат Юрий Падалко.
«Адвокат Юрий Падалко, представляющий интересы Михаила Ефремова, ... опроверг сообщения о прохождении актером кинопроб во время пребывания в колонии», — пишет РБК. Корреспонденты агентства лично поговорили с Падалко. Адвокат подчеркнул, что все сообщения о кинопробах и визитах режиссеров не соответствуют действительности.
Ранее появилась информация, что в тюрьму к актеру Михаилу Ефремову приезжают режиссеры для проведения кинопроб. Источник сообщал, что режиссеры якобы обращают пристальное внимание на состояние зубов Ефремова, поскольку у заключенных это часто становится проблемой. Тем не менее зубы у актера находятся в хорошем состоянии.
В 2020 году актер Михаил Ефремов стал виновников ДТП, в результате которого скончался человек. Согласно результатам экспертизы, на момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. За это он был осужден к 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии. Сейчас актер находится в процессе подготовки к условно-досрочному освобождению.
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