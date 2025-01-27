Глава МИД Турции оценил ситуацию с военными базами России в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил уверенность, что ситуация с российскими военными базами в Сирии будет урегулирована «должным образом». Об этом он заявил в интервью Al Sark TV. По мнению Фидана, текущее решение по этому вопросу находится в руках сирийского правительства и народа.
«Решение принимают сирийское правительство и сирийский народ. Думаю, понятно, чего ждет Россия от Сирии. Все это знают, как и ситуацию с базами там... Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом», — сказал Фидан.
В настоящее время Россия и новые власти Сирии ведут переговоры о функционировании российских военных баз. МИД РФ ранее заявило о готовности к конструктивному диалогу и возможном присвоении базам дополнительных гуманитарных функций. Ситуация в стране остается напряженной после изменений в политическом лидерстве и масштабного наступления оппозиционных сил в конце 2024 года.
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