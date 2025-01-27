27 января 2025

Глава МИД Турции оценил ситуацию с военными базами России в Сирии

Фидан: ситуация с военными базами России в Сирии должна быть урегулирована
© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент Россия сохранила в Сирии свои военные базы
На данный момент Россия сохранила в Сирии свои военные базы Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил уверенность, что ситуация с российскими военными базами в Сирии будет урегулирована «должным образом». Об этом он заявил в интервью Al Sark TV. По мнению Фидана, текущее решение по этому вопросу находится в руках сирийского правительства и народа.

«Решение принимают сирийское правительство и сирийский народ. Думаю, понятно, чего ждет Россия от Сирии. Все это знают, как и ситуацию с базами там... Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом», — сказал Фидан.

В настоящее время Россия и новые власти Сирии ведут переговоры о функционировании российских военных баз. МИД РФ ранее заявило о готовности к конструктивному диалогу и возможном присвоении базам дополнительных гуманитарных функций. Ситуация в стране остается напряженной после изменений в политическом лидерстве и масштабного наступления оппозиционных сил в конце 2024 года.

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Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил уверенность, что ситуация с российскими военными базами в Сирии будет урегулирована «должным образом». Об этом он заявил в интервью Al Sark TV. По мнению Фидана, текущее решение по этому вопросу находится в руках сирийского правительства и народа. «Решение принимают сирийское правительство и сирийский народ. Думаю, понятно, чего ждет Россия от Сирии. Все это знают, как и ситуацию с базами там... Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом», — сказал Фидан. В настоящее время Россия и новые власти Сирии ведут переговоры о функционировании российских военных баз. МИД РФ ранее заявило о готовности к конструктивному диалогу и возможном присвоении базам дополнительных гуманитарных функций. Ситуация в стране остается напряженной после изменений в политическом лидерстве и масштабного наступления оппозиционных сил в конце 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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